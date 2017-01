Catalina (28) frykter å bli deportert av Trump

WASHINGTON D.C. (VG) Trump har snakket mye om deportering av ulovlige innvandrere. Det får transseksuelle Catalina Velasquez til å frykte for fremtiden i USA.

– Enhver som oppholder seg ulovlig i USA er utsatt for å bli deportert, sa president Donald Trump (70) i talen om sin innvandringspolitikk 31. august i fjor.

28 år gamle Catalina Velasquez fra Colombia er en av de rundt 11 millioner menneskene Trump henviste til.

Vi møter henne i leiligheten hennes i sentrum av Washington D.C. i landet hun har bodd i snart 15 år.

– Det skremte vettet av meg og jeg følte meg nedslått. De tre neste dagene gråt jeg, sier hun om da Trump ble valgt til president.

28-åringen forteller at hun og familien kom til USA i 2002 og ba om politisk asyl på grunn av borgerkrigen i hjemlandet. Da var Catalina 13.

Foreldrene deportert

I 2009 ble foreldrene hennes pågrepet og deportert tilbake til Colombia etter å ha oppholdt seg ulovlig i USA. Catalina fikk bli på bakgrunn av en utvannet versjon av den såkalte «Dream Act» – et lovforslag som Obama kjempet for, men aldri klarte å få støtte i Kongressen for.

En presidentordre fra Obama, Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), gjorde det likevel slik at unge ulovlige innvandrere som møter visse kriterier ikke blir kastet ut. Samtidig kan de søke om en fornybar arbeidstillatelse.

Catalina Velasquez er blant de 750 000 unge innvandrerne omfattes av dette. Hun har tatt universitetsgrad, startet sitt eget rådgivningsfirma og jobbet som politisk rådgiver for Bernie Sanders.

FRYKTER FREMTIDEN: Catalina Velasquez ser ikke frem til de fire neste årene. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Hva tenker du om fremtiden din i USA?

– Usikkerhet, fordi jeg er her fordi jeg mindreårig da jeg kom. Det en lov som ikke har vært gjennom Kongressen og som den sittende presidenten rår over, sier hun.

Men når det er sagt: Obama-administrasjonen møtte mye kritikk for sin innvandringspolitikk. Fra 2009 til 2014 deporterte de 2,4 millioner mennesker – flere enn noen annen administrasjon i USAs historie.

– Trusler



Trump har tidligere sagt at han «umiddelbart vil opphøre» Obamas presidentordre – også denne.

– Det jeg frykter mest er at familier blir separert. Ingen bør gå gjennom det jeg gjorde. De tok moren min fra meg og jeg har ikke sett henne på åtte år.

Den nye presidenten er allerede godt i gang: Så langt har han signert fem presidentordre.

I starten av valgkampen sa Trump gjentatte ganger at han ville massedeportere alle ulovlige innvandrere. Senere har han moderert seg noe, og sagt at han bare vil kaste ut kriminelle papirløse. Dette gjentok hans pressetalsmann Sean Spicer nylig på en pressekonferanse i Det hvite hus: At det er de som utgjør en trussel som har høyeste prioritet.

SKAPER FRYKT: Langt oppe på Donald Trumps agenda står planen om å deportere ulovlige innvandrere. Foto: Evan Vucci , AP

28-åringen frykter også for sin egen sikkerhet dersom hun skulle bli deportert til Colombia. Hun søker nå opphold i USA basert på at hun er transseksuell.

– Det er en legning som ikke er så velkommen i Colombia. Jeg sier at det ikke er bedre i USA, men jeg opplever trusler fra familiemedlemmer på grunn av den jeg er. Derfor frykter jeg å dra tilbake.

Hun forteller at det er snakk om personer i hennes nære familie bosatt i Colombia som hun føler seg truet av.