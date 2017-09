Brygger opp til konflikt mellom Trump og Bannon

President Donald Trump og hans gamle høyrehånd, Steve Bannon, har havnet på hver sin side i en konflikt som kan avgjøre skjebnen til Det republikanske partiet.

Natt til søndag norsk tid, tvitret USAs president Donald Trump at han skulle reise til Alabama for å støtte Luther Stranges kandidatur som senator fra delstaten.

– «Big Luther» er en storartet type som får ting gjort, skrev han.

Strange har hittil hatt senatorposisjonen midlertidig, etter at tidligere senator Jeff Sessions ble justisminister i den nye administrasjonen. Nå er det arrangert spesialvalg for å avgjøre hvem som får posisjonen permanent, og Strange har en tøff utfordrer i den ytterliggående partifellen Roy Moore.

STØTTES AV TRUMP: Presidenten fløy til Alabama for å gi sin støtte til Luther Strange Foto: Butch Dill , AP

Moore leder nemlig over Strange på meningsmålingene, og har i tillegg støtte fra president Trumps nylig oppsagte topprådgiver og tidligere høyrehånd, Steve Bannon.

Bannon snakker ut: – Jeg vil beskytte Trump.

Sårbar for høyrefløyen



Trumps forsøk på å redde Luthers kandidatur, kaster ham inn i en kamp mellom den etablerte delen av Det republikanske partiet, og de mer radikale kreftene.

Ifølge Politico kommer Trumps tydelige støtteerklæring som en lettelse for mange i Det republikanske partiet, etter som presidenten har brukt lang tid på å bestemme seg. De frykter nemlig at en seier til Moore vil utløse et skred av utfordrere mot sittende republikanske folkevalgte i det kritiske delstatsvalget i 2018.

Da er samtlige 435 seter i Representantenes hus, samt én tredjedel av plassene i Senatet, til valg.

Mange av disse holdes av etablerte republikanere som er potensielt sårbare for oppviglere og populister fra partiets ytterste høyrefløy.

Bannon: Kjempetabbe av presidenten å sparke FBI-sjef Comey

Vil vekke grasrota



I et lukket møte i august, skal Steve Bannon ha fremstilt valget i Alabama som et avgjørende slag mellom «Washington-eliten» og den konservative grasrota. Det er sistnevnte han ser for seg skal sikre Moore seier.

I møtet skal Bannon også ha vært nøye med å understreke at motstanden mot Trumps foretrukne kandidat ikke var et oppgjør med den tidligere sjefen, men snarere det innledende angrepet i en krig mot Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, ifølge Politico.

Trumps talskvinne ut mot Clinton-bok: – Falske og hensynsløse angrep.

Innledende slag

BANNONS MANN: Den tidligere dommeren Roy Moore får støtte av Steve Bannon og partiets høyrefløy. Foto: Albert Cesare , AP

McConnells politiske allierte har på sin side pøst store summer inn i valgkampen til presidentens mann, Luther Strange. Dette er i seg selv oppsiktsvekkende, i og med at slaget står om et Senat-sete som regnes som trygt for republikanerne, ettersom Jeff Sessions holdt det i over 20 år, skriver Washington Post.

Spesialvalget i Alabama blir uansett første sjanse Bannon har til å fremme sin agenda siden han forlot Det hvite hus. Så langt ser han ikke ut til å holde noe igjen. Bannons nettavis Breitbart, kalte Trump-kandidaten Luther for et «sump-monster» tirsdag denne uken.

Suspendert som dommer



Bannons mann er tidligere dommer i Alabamas høyesterett, og en kontroversiell skikkelse. Han er dypt kristen, og ble suspendert i 2016 for å ha håndhevet delstatens forbud mot homofilt ekteskap – til tross for at USAs høyesterett hadde erklært det grunnlovsstridig.

Eks-dommeren har også foreslått å stille de nasjonale høyesterettsdommene for riksrett, for å ha tillat homofilt ekteskap i et intervju med radioprogrammet «Washington Watch».

Moore har i tillegg fått støtte fra tidligere visepresidentkandidat og guvernør Sarah Palin, samt lederen for de ultrakonservative republikanerne i «Freedom Caucus», som tidligere i år påførte Trump et stort nederlag over helsereformen i mars i år.

Trump har snudd om Afghanistan: – Sikkerhetstruslene er enorme

Skjebnevalg

Det republikanske partiet er sårbart fram mot delstatsvalget i 2018. Etter over ni måneder med presidenten, og flertall i begge hus i Kongressen, har de nærmest ikke gjennomført noe vesentlig politikk.

Utfallet er på ingen måte gitt. Til tross for at motstanderne deres er ledet av en sjeldent upopulær president, har demokratene også slitt med å samle seg om en felles plan, både for lokalvalgene i 2018, og veien videre som parti.

Nå er det store spørsmålet hvor kraftig Bannon og hans allierte klarer å mobilisere. Jo mer penger og ressurser republikanerne bruker på interne stridigheter, jo mindre har de igjen til skjebnevalget neste år.