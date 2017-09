Brende om Trump: – Ordbruken gjør ikke situasjonen enklere

NEW YORK (VG) Én etter én kom de ut av FN-bygget etter Donald Trumps tordentale. Den hadde satt sine spor.

– Jeg reagerer på et budskap som bidrar til å akselerere situasjonen, innledet statsminister Erna Solberg.

Fra FNs talerstol hentet Donald Trump igjen frem referansen til «Rocket Man». Trump hevdet at Kim Jong-un er på et selvmordstokt for seg selv og sitt regime.

Det var et klart svar til dem som spådde at USAs president ville legge seg på en mykere og mer diplomatisk linje i debuten i FNs generalforsamling.

Les spesialen: Syv dager i Nord-Korea

Utenriksminister Børge Brende virket heller ikke overbegeistret.

– Det er ingen tilnærming vi deler. Jeg mener bare det er en politisk og diplomatisk løsning som er realistisk og ønskelig for Nord-Korea. Vi må identifisere hva Kim Jong-un vil nå for å legge sitt atomprogram til siden, og det bør skje i en dialog med flere land, sier den norske utenriksministeren, og la til dette:

– Ordbruken rundt Nord-Korea er ikke med på å gjøre den situasjonen enklere.

Har ikke tro på militære løsninger



Han utdypet at «vi ville ikke valgt de ordene, for det mener vi kan eskalere situasjonen».

– Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un og Nord-Korea som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser. Det er de som skyter rakettene, sier Brende.

Det store overblikket: Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea ha sett ut

– Det er sterke ord når han snakker om total ødeleggelse av Nord-Korea?

– Ja, vi mener jo det er en diplomatisk og politisk prosess som er løsningen. Det fins ingen militære løsninger her. Men nå må kloke hoder sette seg sammen, svare Brende.

Erna: – Sterkt, det som ble sagt



Erna Solberg stresset at det var viktig å høre etter hva Trump sa i tillegg til truslene mot Nord-Korea.

– Han sa at FN hadde en rolle. Han takket andre land i sikkerhetsrådet for positive bidrag i forbindelse med sanksjoner mot Nord-Korea. Det er det viktigste.

Men statsministeren maktet ikke å legge skjul på at ordene hadde gjort inntrykk.

– Jeg synes det var sterkt, det som ble sagt.

USAs FN-ambassadør: – Nord-Korea trygler om krig

Hun ble også konfrontert med at Trump også hadde et sterkt fokus på USA i sin debut i FN. Han innledet med å snakke om positive arbeidsledighetstall og satsingen på forsvaret.

– Jeg er kanskje ikke så overrasket over det siden han snakker mye om America First, men jeg er uenig i at det er veien å gå for en bedre og mer fredelig verden. Uttrykkene han brukte om Nord-Korea og Iran var kanskje sterkere enn jeg trodde de skulle være, og spesielt når det gjelder Iran. Jeg føler at Iran følger den avtalen som er lagt til grunn, og da er det viktig at verdenssamfunnet honorerer dem, mener Erna Solberg.

Nato-Jens om Nord-Korea: Trussel mot verdensfreden



NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg satt også ringside. Og utenfor FN-bygningen etterpå nektet han å kritisere Donald Trump.

Les også: Trump bor hjemme under FN-uken

– Er det positivt for situasjonen når han sier begreper som «Rocket Man» er på et selvmordsangrep for seg selv og sitt regime?

– President Trump har helt siden han ble valgt brukt ord og uttrykk som er sterkere enn det mange andre ledere bruker. Mitt fokus er hvordan vi skal stanse av utviklingen av nye atomvåpen og langdistanseraketter i Nord-Korea. Det er en trussel mot verdensfreden, svarer Stoltenberg, og snakker om viktigheten av diplomati og økonomiske sanksjoner.

– Frykter du Trumps ordbruk forverrer situasjonen?

– Den type ord og uttrykk er det han har brukt i mange sammenhenger. Min oppgave i NATO er å jobbe med de konkrete sakene. Vi må gjøre det vi kan for å få til en løsning. Det å sitte og se på er et dårlig alternativ – og det å bruke militærmakt er et svært dårlig alternativ, svarer Stoltenberg VG.