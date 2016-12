Brende møter Trumps svigersønn

NEW YORK (VG) Utenriksminister Børge Brende (H) skal i dag møte Ivanka Trumps ektemann Jared Kushner. Han er ventet å få en sentral posisjon i svigerfarens administrasjon.

Uutenriksministeren bekrefter møtet med Kushner overfor VG.

– Dette er en mulighet til å knytte viktige kontakter opp mot Trump-administrasjonen, og ikke minst en mulighet til å få presentert norske syn på viktige spørsmål som Nato og Russland – og Midtøsten hvor Norge har en spesiell rolle med giverlandsgruppen for Palestina, sier Brende.

Utenriksministeren sier at han også vil benytte anledningen til å snakke om det historiske båndet mellom USA og Norge.

– Samtidig er dette en god mulighet til å få enda bedre forståelse av hvordan Trump-administrasjonen tenker rundt viktige spørsmål som Ukraina og Syria, fortsetter han.

– Stor innflytelse

For en drøy uke siden sa påtroppende president Donald Trump (70) i et intervju med New York Times at han vurderer å utnevne svigersønnen Jared Kushner (35) som spesialutsending til Midtøsten for å forhandle om fred mellom Israel og Palestina. Kushner er gift med Trumps datter Ivanka (35), og hadde i likhet med kona en sentral rolle i Trumps valgkamp.

– Vi vet at Kushner blir lyttet til av presidenten, så dette er en fin mulighet til å knytte kontakter med noen som kommer til å ha stor innflytelse de neste årene, sier Brende.

SENTRALE: Her er Donald Trump sammen med datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner på valgnatten – like etter at det ble klart at Trump blir USAs neste president. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Utenriksministeren har de siste dagene vært i Washington D.C. hvor han har hatt møter med overgangstemaet til Trump, flere senatorer – og utenriksminister John Kerry. Nå er Brende imidlertid på vei til New York for dagens viktige møte.

– Hvordan kom møtet med Kushner i stand?

– Det er diplomatisk arbeid som ligger bak. Det er mange som ønsker å treffe Jared Kushner, ikke minst på grunn av rollen han hadde under valgkampen. Jeg er fornøyd med at vi fikk til dette, sier Brende.

I august brøt Brende den uskrevne regelen om ikke å blande seg inn i andre lands valgprosesser, med sin «man tror nesten ikke det man hører»-uttalelse om Donald Trumps angrep på NATOs kollektive forsvar.

Senere sa han at han ikke har angret på kritikken ett eneste sekund:

– Når noen sår tvil om NATOs artikkel fem gjelder, vil det være en unnlatelsessynd å ikke uttale seg kritisk til det, sa Brende til VG da.