Breitbart snuser på Europa etter Trump-seier

Donald Trumps valgseier gjør at det høyrevridde nettstedet Breitbart nå ønsker å spre sitt budskap også til Europa. Kan bli et nyttig verktøy, mener Nasjonal front.

Breitbart har gitt signaler om at nettstedet ønsker utbredelse utenfor USA. Det er ventet at Breitbart vil etablere nettsteder i Frankrike og Tyskland etter først å starte opp i Storbritannia for å støtte brexit-bevegelsen der.

Breitbart har overfor AFP valgt å ikke kommentere ekspansjonsplanene, men i Frankrike uttaler Marion Marechal-Le Pen, niesen til Nasjonal front-leder Marine Le Pen, at partiet ønsker velkommen en Breitbart-lansering i Frankrike. Da kan Nasjonal front få viktig støtte til presidentvalget neste år, mener hun.

– Alle alternative medier er overveiende positive. Donald Trump er bevis på at de er nyttige verktøy, sier Marechal-Le Pen.

FAKTA: Breitbart News Network * Politisk konservativt amerikansk nyhetsnettsted, også kjent som Breitbart News, Breitbart.com eller bare Breitbart. * Nettstedet har også et daglig radioprogram, Breitbart News Daily. * Grunnlagt i 2007 av kommentatoren og gründeren Andrew Breitbart (1969– 2012), sammen med Larry Solov, som er nettstedets eier og konsernsjef. * Stephen Bannon fungerer som styreleder, med Alexander Marlow som sjefredaktør. * Breitbart har hovedkontor i Los Angeles og kontorer i Texas, London og Jerusalem. * Nettstedet knyttes til det såkalte alt-right-bevegelsen («alternativhøyre»), en løst definert gruppe som legger vekt på ting som «hvit identitet» og motstand mot innvandring, multikulturalisme og «politisk korrekthet». Kilder: Wikipedia og NTB

Breitbarts styreleder Stephen Bannon ledet Trumps valgkampapparat, og Trump har nå utpekt Bannon som sin seniorrådgiver.

Påvirkningskraft

Trump har dermed valgt å trekke de mer ekstreme delene av den amerikanske høyresiden inn i varmen. Slagordet om at Hillary Clinton må «bures inne» startet for eksempel på det mye besøkte konspirasjonsnettstedet InfoWars. Etter valgseieren ringte Trump personlig til InfoWars for å takke for støtten under valgkampen, skriver NBC News.

Slagordet om å pågripe Clinton gikk videre via Breitbart og tilrop fra Trump-tilhengere, til at Trump selv åpent sa at Clinton bør kastes i fengsel.

– Interessekonflikter

Kurt Bartella, som har vært talsmann for Breitbart og som gikk av tidligere i år, sier til New York Times at Bannons rolle innebærer at Breitbart «har kommet så nær vi noen gang kan håpe på å bli et statlig drevet mediehus».

Ved å plassere Breitbart-leder Stephen Bannon i Det hvite hus kan det nå ligge an til mulige interessekonflikter, ifølge noen analytikere.

Angelo Carusone i den venstreorienterte interessegruppen Media Matters for America mener Trumps administrasjon kan havne i en vanskelig diplomatisk skvis hvis Breitbart «støtter bevegelser i utlandet mens hans administrasjon er i kontakt med regjeringene» i de samme landene.

1700-tallet på nytt

Tidligere sjefredaktør Ken Paulson i USA Today mener det er for tidlig å si hva Breitbarts vekst har å si for etablerte medier.

– Det virkelige spørsmålet er om hvorvidt det fortsatt vil finnes et marked for undersøkende og balansert journalistikk som ikke kobles til verken den ene eller andre siden, sier han.

Paulson ser likheter mellom Breitbart og de første avisene som ble stiftet «for å dele en politisk filosofi og undergrave politiske motstandere».

– Nettstedet føles veldig 18. århundre-aktig, sier han.

Journalistikkprofessor Jeff Jarvis ved City University of New York beskriver Breitbart som en politisk bevegelse forkledd som mediene.

– Trumps propagandamaskin

Bartella forlot Breitbart tidligere i år i protest mot Bannons lederskap. Breitbart ble Donald Trumps propagandamaskin og pumpet ut hatretorikk, har Bartella sagt.

– Stephen ledet nettstedet og kontrollerte innholdet som en diktator, ikke bare ved å begrense journalistenes uttrykksform, men også ved med vilje å legge mer tyngde i innholdet i sakene for å spille på lesernes frykt, skrev Bartella i et innlegg i avisen The Hill tidligere i år.