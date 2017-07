Bistandsorganisasjoner protesterer på Trumps kuttforslag

En rekke internasjonale organisasjoner mener kuttene vil ramme flere millioner mennesker. – Når USA står for så mye av bistanden, vil det få svært store konsekvenser om de kutter, mener Røde Kors.

Mens Øst-Afrika og Jemen rammes av sult, foreslår president Trump å kutte bistanden med en tredel i administrasjonens budsjettforslag for 2018.

USA-kontorene til en rekke internasjonale organisasjoner har nå protestert på kuttforslaget og oppfordrer Kongressen til å avvise presidentens forslag til bistandsbudsjett i en felles uttalelse.

– De dype og uforholdsmessige kuttene som foreslås i administrasjonens budsjettforslag vil få konsekvenser for liv og død i dag, og vil også undergrave USA og verdens evne til å takle morgendagens globale trusler, skriver de.

– Grunn til å frykte dramatiske kutt

– Det er dessverre grunn til å frykte at det kan bli dramatiske kutt selv om det er lite som tyder på at budsjettforslaget slik det står nå vil overleve, mener markedsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors. Han understreker at dette er en innenrikspolitisk sak i USA, og at Røde Kors ikke støttes gjennom det amerikanske budsjettet. Røde Kors er derfor ikke blant organisasjonene som har skrevet brevet. Likevel mener han det er alvorlig at det fremsettes et slikt budsjettforslag – Vi er midt den potensielt største humanitære krisen vi har sett der 30 millioner mennesker er rammet av sultkatastrofe

USA står i dag for 40 prosent av budsjettet til FN-programmet Verdens matvareprogram. USA er den største bidragsyteren til FN og står for 25 prosent av det ordinære FN-budsjettet og 28 prosent av budsjettet til de fredsbevarende operasjonene.

– Når USA står for så mye av bistanden vil det få svært store konsekvenser om de kutter. Norge må uavhengig av budsjettet fra USA gjør en innsats for å mobilisere og få flere land på banen, mener Mjærum.

Sentrale aktører som Oxfam, Redd Barna, International Rescue Committee og Care har satt sammen en liste over hvilke kutt som er med i president Donald Trumps budsjettforslag:

* 50 prosent mindre til landbruksutvikling og ernæring. Det vil frata ni millioner barn livreddende matvarehjelp.

* Nedleggelse av såkalt Title II matvarehjelp og hjelp til matsikkerhet, midt under en pågående sultkatastrofe.

* 45 prosent kutt til vann- og sanitærprogrammer. Kan føre til at over to millioner mennesker mister tilgang til rent drikkevann.

* 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning, blant annet i en rekke afrikanske land.

* Dype kutt i støtten til håndtering av internasjonale kriser, flyktninger, kampen mot aids, barnedødelighet og kjønnsdiskriminering.