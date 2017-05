Billy Bush om «Grab them by the pussy»-videoen: – Jeg angrer

TV-verten fikk sparken etter at videoen der han og Donald Trump snakket nedsettende om kvinner lekket i fjor. Nå snakker han for første gang om den skjebnesvangre samtalen.

– Når jeg ser tilbake på hva som ble sagt i den bussen angrer jeg på at jeg ikke endret samtaleemne, sier TV-verten Billy Bush i et eksklusivt intervju med The Hollywood Reporter.

I oktober i fjor publiserte Washington Post en lekket video der Trump sa de etter hvert kjente ordene «Grab them by the pussy».

I samtalen kom det frem at Trump mente at man som kjendis kunne gjøre hva han ville med kvinner, og snakket svært nedsettende og seksualiserende om kvinner.

Trump gikk dagen etter lekkasjen ut og beklaget samtalen. Bush derimot, som for 12 år siden lo godt av Trumps påstander, har siden lekkasjen vært stille.

Han fikk sparken fra jobben som TV-vert for programmet The Today Show kort tid etter hendelsen.

Ifølge The Hollywood Reporter sier Bush at han beklager hendelsen og forklarer at han var yngre, umoden og at han idiotisk nok spilte med da Trump snakket om hvordan han behandlet kvinner.

– Hver gang jeg har sett videoen har jeg følt en fullstendig skuffelse. Når en kvinne ser den videoen vil hun nok spørre seg selv: Er dette hva som hender når jeg går ut av et rom? Når jeg går ut av et møte, er det det de sier om meg? Måler de meg opp og ned?, sier Bush i intervjuet.

Les også: Pamela Anderson langet ut mot Trump etter videoen

Videre forteller han at døtrene hans ringte ham gråtende samme dag videoen var lekket.

– Jeg hadde ingen gode svar på hvorfor jeg hadde sagt disse tingene. Jeg er virkelig lei meg, sier Bush og legger til:

– Jeg er dypt takknemlig for samtalene jeg har hatt med mine døtre, og for alle støtte jeg har fått fra min familie, venner og kollegaer. Jeg ser frem til det som venter i fremtiden.