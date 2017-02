Bildt til Trump: Dropp golfen og kom hit

Tidligere statsminister Carl Bildt tror Donald Trumps kunnskap om tilstanden i Sverige er «ekstremt begrenset».

Debatten om Sverige har den siste uken rast etter at USAs president brukte landet som et eksempel på hva innvandring kan føre til under en tale i Florida. De siste dagene har Donald Trump fortsatt raljeringen.

Les mer: – Folket skjønner hva som skjer

En av dem som reagerer er tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt, som i et debattinnlegg i Washington Post svarer på kritikken fra USAs president.

– Jeg mistenker at hans faktiske kunnskap om emnet er ekstremt begrenset. Hvis det ikke hadde vært for oppstyret, så ville jeg oppfordret ham til å droppe en av golfhelgene og komme hit for å se selv, skriver han.

Sverige-krangelen: Slik er de svenske kriminalitetstallene

– Vil ikke finne paradis

Han mener det er «beklagelig at Trump svartmaler Sverige», og anklager også presidenten for å bruke kritikken som et ledd i arbeidet med å stenge grensene til USA.

Få innsikt: VGs store Trump-guide

Han er imidlertid klar på at ikke alt er roserødt i Sverige.

– Han vil ikke finne paradis. Hvert land har sin andel av utfordringer, skriver Bildt.

Han innrømmer blant annet at Sverige hadde problemer med den «massive tilstrømningen av flyktninger fra Balkan-krigene» på 1990-tallet – og at det i noen tilfeller har tatt lang tid å integrere de som kommer.

– Vi må gjøre det bedre, skriver han.

VG i Rinkeby: – Politiet ses på som fienden

Svensk parti med Trump-støtte

Dette er ikke første gang at den tidligere utenriksministeren er på banen i Sverige-krangelen. «Sverige? Terrorangrep? Hva har han røyket?», var den umiddelbare reaksjonen etter Donald Trumps første utspill om Sverige fra talerstolen forrige helg.

Det viste seg senere at presidenten hadde siktet til et Fox-innslag om Sverige som han hadde sett kvelden i forveien.

Blant dem som har støttet USAs president er partiet Sverigedemokraterna (SD), som i et innlegg i Wall Street Journal tok til orde for at innvandringspolitikken er feilslått.

Skapte debatt: Sverigedemokraterna refses for å skade Sverige