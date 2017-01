Biden bekrefter at han ble orientert om Trump-rapport

Visepresident Joe Biden bekrefter at han og Barack Obama ble brifet om påstandene om at Russland kan ha sensitiv informasjon om Trump.

CNN meldte tidligere denne uken at etterretningssjefer forrige uke brifet både påtroppende president Donald Trump og Barack Obama om rapporten som fremmet de ubekreftede påstandene om at Russland har kompromitterende informasjon om Trump. CNN og flere amerikanske medier baserte informasjonen på anonyme kilder.

Nå bekrefter visepresident Joe Biden overfor CNN at han og Obama forrige uke ble brifet om påstandene.

– Hva har dette med noen ting å gjøre?, var ifølge Biden Obamas reaksjon da de ble informert om innholdet.

Biden sier til TV-kanalen at ingen av dem spurte etterretningssjefene om ytterligere informasjon om rapporten. Biden er den første fra øverste hold som bekrefter at de fikk en slik redegjørelse.

Mange var klare over påstandene



De ubekreftede påstandene om Trump ble presentert i et sammendrag av en privat etterretningsrapport på 35 sider. Den britiske eksagenten Christopher Steele har blitt utpekt som mannen bak rapporten. Pengesterke republikanere som er kritiske til Trump skal ha stått bak finansieringen av informasjonsinnsamlingen i første ledd, og etter det skal Det demokratiske partiet ha støttet arbeidet finansielt.

Rapporten hevder russiske myndigheter er i besittelse av en video av Trump i en kompromitternde situasjon. Rapporten hevder videre at russiske tjenestemenn samlet slik informasjon om Trump for senere å kunne utpresse ham.

Det var etterretningssjef James Clapper, FBI-sjef James Comey, CIA-direktør John Brennan og NSA-sjef Mike Rogers som brifet Obama og Biden om rapporten.

Bakgrunnen for at de mottok redegjørelsen, var at etterretningen planla å infomere Trump. Flere kilder sier til CNN at Trump ble brifet fordi mange i etterretningsmiljøet, flere Kongressmedlemmer og andre tjenestemenn har hørt om påstandene i rapporten.

Knallhard Trump-respons



Trump har gått knallhardt ut mot påstandene som har blitt fremmet, og refererte tidligere denne uken til det som «falske nyheter». På en pressekonferanse på onsdag norsk tid raljerte han mot CNN og nettstedet Buzzfeed, i tillegg til de amerikanske etterretningsorganisasjonene.

Fredag kom en ny Twitter-tirade fra Trump, som nå vil legge fram sin egen rapport om forholdet sitt til Russland.

– Disse falske anklagene mot meg ble samlet inn av mine politiske motstandere og en mislykket spion.

Russiske myndigheter har benektet påstandene.

– Dette er oppdiktede fakta fra ekle politiske aktører, både demokrater og republikanere. FALSKE NYHETER. Russland sier at det ikke eksisterer et slikt opptak.

– Mine folk vil legge fra en full rapport om hackingen innen 90 dager, skriver Trump.

Clapper avviser lekkasjer



I en sjelden uttalelse onsdag kveld amerikansk tid tok etterretningssjef James Clapper til motmæle, og nektet for at etterretningsmiljøet har lekket personlige påstander om Trump.

– Jeg understreket at (...) jeg ikke tror lekkasjene kom fra amerikansk etterretning, sier Clapper.

Trump og FBI-sjef James Comey skal ifølge CNN ha pratet på tomannshånd da Trump ble brifet. De fire etterretningssjefene hadde på forhånd avklart at det var Comey som skulle viderebringe informasjonen om den kompromitterende informasjonen. FBI har ikke uttalt seg om saken.