Ber om mer tid for å bevise Obama-avlytting av Trump

Det amerikanske justisdepartementet ber om å få mer tid til å legge fram bevis på at daværende president Barack Obama avlyttet Donald Trump under valgkampanjen.

Justisdepartementet har bedt nestlederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus om «mer tid» for å samle bevis som støtter opp om President Trumps anklager om at Obama-administrasjonen avlyttet hans telefoner i Trump Tower under valgkampanjen,melder nyhetsbyrået AP.

Justisdepartementet hadde fått frist fra etterretningskomiteen på å legge fram bevis for anklagene innen mandag – altså natt til tirsdag, norsk tid. Dette klarer de altså ikke.

Ba om etterforskning – mangler bevis

Justisdepartementets talskvinne Sarah Isgur Flores sier i en uttalelse at de har bedt om mer tid for å undersøke anmodningen som er i samsvar med de styrende rettslige instanseen og for å finne ut om det finnes bevis, ifølge CNN.

Trump har tidligere bedt Kongressen etterforske Obama for den angivelige avlyttingen.

Trumps pressesekretær Sean Spicer sa mandag på en pressekonferanse at Trump ikke mente telefonavlytting spesielt, men overvåkning generelt.

– Presidenten brukte ordet telefonavlytting med anførselstegn, og mente overvåkning og andre aktiviteter, sa Spicer.

USA-kommentator: – Må bevise eller trekke anklagene

USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden, sa tidligere mandag kveld at han tviler på at Trump kommer til å forholde seg til anmodningen fra Representantenes hus om å komme med bevis.

– Hvis det hadde vært et fnugg av anstendighet igjen her, måtte han enten ha trukket anklagene eller kommet med bevis. Men det er det ikke, sier Steinhovden.

En talsmann for Obama, Kevin Lewis, avviste påstandene kort tid etter og omtalte uttalelsene som usanne.

Obamas etterretningssjef har også gått ut og benekter avlytting av Trump.

