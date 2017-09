Bannon snakker ut: – Jeg vil beskytte Trump

Donald Trumps tidligere sjefsstrateg karakteriserer seg selv som en gatekriger, og mener det er derfor han og Donald Trump passer så godt sammen.

For første gang etter at han forlot jobben som Donald Trumps sjefsstrateg for tre uker siden snakker Steve Bannon (63) ut om støtten til Trump. Det gjør han i et intervju med «60 Minutes» på CBS News.

Steve Bannon * Har vært betegnet som USAs president Donald Trumps høyre hånd. * 63-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Ingen har hatt den tittelen før. * Bannon ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet. Han fortsatte som sjefstrateg. * Fra august 2016 og fram til valget i november var han Trumps valgkampsjef. * Før han ble valgkampsjef, var Bannon vært sjef for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart. Tidligere har han tjenestegjort i USAs marine, tatt en mastergrad ved Harvard og jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for den republikanske politikeren Sarah Palin.

Ifølge CNN fikk sjefstrategen, som tidligere ble betegnet som Trumps høyre hånd, valget mellom å si opp selv, eller å bli sparket. En kilde opplyser til TV-kanalen at det ble bestemt to uker tidligere at Bannon skulle gå.

– I tilfelle det er noe forvirring der ute, la meg gjør ting klare: Jeg forlater Det hvite hus og vil gå i krigen for Trump mot hans motstandere – i Kongressen, i mediene og i næringslivet, har Bannon tidligere sagt til Bloomberg.

Bannon er nå tilbake i sin tidligere jobb i det kontroversielle nettstedet Breitbart.

I intervjuet spør programleder Charlie Rose hvordan Bannon vil bli oppfattet i dag, og Bannon svarer at han karakteriserer seg selv som en «streetfighter».

– Jeg tror det er derfor jeg og Donald Trump passer så godt sammen. Trump er en kriger. God til å slå tilbake. Jeg kommer til å være en støttespiller («wingman») for ham på utsiden, og beskytte ham.

Bannon snakket blant annet om den sterkt omdiskuterte opphevelsen av migrantamnestiet DACA, som betyr at minst 800.000 unge mennesker som ble tatt med av sine foreldre inn i USA før de fylte 16 år, står i fare for å bli kastet ut av USA.

Bannon mener kirkens motarbeidelse av opphevelsen av DACA har en økonomisk interesse i ubegrenset, ulovlig imigrasjon.

– Biskopene har vært forferdelige i denne saken. Og vet du hvorfor? Fordi de ikke har klart å løse problemene i kirkene, trenger de å fylle kirkene med illegale fremmede. Det er åpenbart at det er slik. Hele den katolske kirken fordømmer ham.

Bannon bruker uttrykket «illegal aliens» for å beskrive ulovlige eller udokumenterte innvandrere. Bruken av uttrykket har skapt reaksjoner fra flere i USA.

– Uansett hvor stor respekt jeg har for kardinal Dolan og biskopene, er ikke dette doktrine. Det er ikke doktrine i det hele tatt.

– Jeg er ikke enig i DACA-avgjørelsen, men jeg forstår at han slet med den, sier Bannon.

VINKER TIL FOLKET: Donald Trump har fått mye kritikk for opphevelsen av migrantamnestiet DACA. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Bannon forteller at han vil støtte Trump fullt ut, og mener han var den eneste som gikk ut og forsvarte Trump etter uttalelsene hans etter angrepet i Charlottesville, der en kvinne ble drept og rundt 20 skadet. Nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre hvite nasjonalister hadde samlet seg for å demonstrere mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee.

Presidenten var først raskt ute og fordømte volden. Senere har han fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene.

Under en pressekonferanse svarte Trump at både høyre- og venstreorienterte har skyld i opptøyene og voldsbruken i Charlottesville.



– Jeg mener det er skyld på begge sider, sa Trump til de fremmøtte journalistene og påpekte at det finnes gode og dårlige folk på begge sider.

SAMMEN MED SJEFEN: President Donald Trump og tidligere sjefsstrateg Steve Bannon under en seremoni for eldre ansatte i Det hvite hus i januar i år. Foto: REUTERS

– Det han (Trump, journ.anm) forsøkte å si var at det både finnes folk som støtter at statuen får stå der i fred, og andre som mener det motstatte, noe som er en normal reaksjon i forhold til grunnlovsparagrafen. Når han uttaler seg om nynazister og høyreekstreme og Klanen, som jeg vil legge til er helt forferdelige, er det ikke aksept for det i det amerikanske samfunnet, sier Bannon i intervjuet med Rose.

Bannon mener han har kommet i problemer fordi han er lojal mot Trump.

– Jeg var stolt av å støtte Trump i mediene den dagen.

På spørsmål fra Rose om lojaliteten hans til Trump ikke har noen grenser, svarer Bannon:

– Du kan si til ham «Hei, kanskje du skal gjøre det på en annen måte». Men om du skal gå imot, så gå av. Om du skal gå imot ham, gå av. Tingene som ble lekket den uken fra enkelte medlemmer av Det hvite hus synes jeg var uakseptabelt. Hvis du synes ting er uakseptable, gå av.

– Hvem er det du snakker om da?

– Jeg snakker, åpenbart, om Gary Cohn (Trumps økonomiske rådgiver, journ.anm.) og noen andre folk. Hvis du ikke liker hva han gjør, og du er uenig, er du forpliktet til å trekke deg.

– Gary Cohn burde trukket seg?

– Absolutt.