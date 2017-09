Bannon: Kjempetabbe av Trump å sparke FBI-sjef Comey

NEW YORK (VG) Donald Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon mener det er den største tabben i moderne, politisk historie at presidenten sparket FBI-sjef James Comey.

Det bekreftet kontroversielle Bannon i et eksklusivt intervju med «60 minutes» på CBS søndag kveld. Bannon var lenge Trumps mest betrodde mann, men ble skjøvet ut i kulden i midten av august. Selv sier han at han leverte sin oppsigelse allerede 7. august.

På spørsmål fra intervjuer Charlie Rose om det stemmer at Bannon var imot at Comey skulle sparkes, svarte Bannon slik:

– Det har vært rapportert i media om at jeg var imot dette.

– Er det riktig at dersom James Comey ikke hadde blitt sparket så ville vi ikke hatt Mueller-etterforskningen?, spør Rose.

– Jeg tror ikke det det noen tvil om at hvis Comey ikke hadde blitt sparket, så hadde vi ikke hatt denne turbulensen eller denne etterforskningen.

Og da Rose konfronterte Bannon med at han privat skal ha sagt at sparkingen av FBI-sjefen var den største politiske tabben i historien, svarte Bannon dette:

– Det er for bombastisk selv for meg å være, men kanskje i moderne historie.

– Så å sparke James Comey er den største politiske tabben i moderne historie?

– Hvis du sier at det er et sitat som er assosiert med meg, så lar jeg det ligge med det, svarte Steve Bannon.

Dette vil bli tolket som direkte kritikk av Donald Trump.

Mueller overtok etterforskning

Etter at Comey var ute, overtok spesialetterforsker Robert Mueller etterforskningen av Russlands innblanding i valgkampen. Denne etterforskningen handler også om Trump-teamets mulige koordinasjon med russerne om dette, og om Trump selv motarbeidet rettsvesenet da han ga Comey fyken.

FBI-sjefen hevder at Trump i en privat samtale ba Comey droppe deler av Russland-etterforskningen. Comey hevder også at Trump ba ham gå offentlig ut og fortelle at presidenten personlig ikke var i søkelyset.

Dette nektet James Comey. Så kom avskjedsbrevet.

Vil intervjue Trump-medarbeidere

Mueller, Comeys forgjenger som FBI-sjef, har gått bredt ut.

Før helgen kom det frem at han ønsker å intervjue Trump-medarbeidere somvar ombord på Air Force One da presidenten bidro til å utarbeide en uttalelse som viste seg å være svært upresis om intensjonen bak et møte hans sønn Donald Trump jr. hadde med en russisk advokat ett år tidligere.

Ifølge amerikanske medier dypdykker også Mueller i presidentens økonomi for å se om det er noe som kan knytte ham tettere til Russland. Dette skal Trump ha reagert svært negativt på. Internt skal han ha uttrykt at han også ønsker å sparke Mueller.

– Komplett farse

Steve Bannon er opptatt av å fortelle at han mener alle påstandene om at Trumps team skal ha samarbeidet med Russland for å svekke Clinton, bare er noe sprøyt.

– Hele Russland-koordinasjonen er en total og komplett farse.

– Prøvde russerne å påvirke valget?, spør Rose.

– Kanskje det var noe de gjorde....har DU sett etterretningsrapportene? Det er langt fra konkludert med at russerne hadde noen innvirkning på valget, svarer Bannon.

Da påpeker Rose at etterforskningen handler om russerne prøvde å påvirke valget, ikke om de lyktes. Da svarer Bannon om at det får bli opp til etterforskerne å finne ut av dette.

I det oppsiktsvekkende intervjuet bekrefter for øvrig Bannon at han ikke har så mye til overs for Hillary Clinton.

– Hun er ikke veldig smart...hun har ikke peiling på hva som er viktig og hva som ikke er det, mener Bannon.