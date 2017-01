Bak alt bråket: Dette gjorde Trump-administrasjonen de to første dagene

I skyggen av krangel om folkemengder og fakta, hadde den nye administrasjonen i Det hvite hus en travel helg.

De første døgnene med president Donald Trump har administrasjonen tilsynelatende brukt mest krefter på å krangle med mediene om dekningen av innsettelsen.

Dette har skjedd i kranglingens skygge:

* Like etter paraden fra Kongressen til Det hvite hus fredag, gikk Trump til Det ovale kontoret og signerte sin første presidentordre. Trumps stabssjef Reince Priebus sier ordren går ut på å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse».

FØRSTE SIGNATUR: Donald Trump signerer, etter instrukser fra stabssjef Reince Priebus og med støtte fra visepresident Mike Pence, sitt første dokument i Det ovale kontor. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

* Også like etter innsettelsen forsvant infosider om LHBT-rettigheter og global oppvarming fra nettsidene til Det hvite hus.

Nettstedet ble endret mindre enn en time etter at Trump var tatt i ed. Flere har lagt merke til at infosidene om global oppvarming og LHBT-rettigheter (lesbiske, homofile, bi- og transpersoner) var blant innholdet som ble borte.

* Trump ga beskjed til National Park Service om å slutte å tvittre, etter at de retvitret et bilde av menneskemengden på Trumps innsettelse, sammenlignet med innsettelsen av Obama i 2009.

* Trump brukte den første dagen til å slå på tråden til sine motparter i Mexico og Canada. Den 31. januar er det Peña Nieto som reiser til USA for å snakke med den nyinnsatte presidenten.

Administrasjonen har også varslet at Trump vil begynne å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA med Mexico og Canada, slik han lovet i valgkampen. Trump har tidligere kalt NAFTA «tidenes dårligste» handelsavtale.

MØTES IGJEN: Mexicos president Enrique Pena Nieto og Donald Trump under et møte i Mexico City i august. Foto: Marco Ugarte , AP

* Israels statsminister Benjamin Netanyahu har også snakket med Donald Trump på telefonen og han ble invitert til Det hvite hus i starten av februar.

Det hvite hus har uttalt denne helgen at den kontroversielle flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, vil være en prioritet.

* Administrasjonen har også bekreftet at den første utenlandske lederen som skal besøke Det hvite hus blir Storbritannias statsminister Teresa May.

* På Trumps første dag forsøkte også den nye presidenten å bedre forholdet til CIA. En smilende Trump understreket at han støtter CIA «1.000 prosent» under en tale han holdt for ansatte i etterretningsorganisasjonen.

HOS CIA: Donald Trump under lørdagens besøk hos CIA. Foto: Carlos Barria , Reuters

Samtidig signaliserte han muligheter for ny konflikt i Irak: CNN skriver at etter møtet hos CIA sa Trump at han uttrykte anger over at USA ikke hadde tatt over Iraks olje. Han skal ha sagt til CIA: «Vi burde ha beholdt oljen, men kanskje det kommer en mulighet til».

* Justisdepartementet har også bekreftet at Trump lovlig kan ansette sin svigersønn Jared Kushner som en av sine viktigste rådgivere. Loven er ikke til hinder for å utnevne slekt og venner, fordi begrensningene som legges på presidenten ikke omfatter staben ved Det hvite hus. Dermed er Kushner juridisk godkjent som seniorrådgiver for sin svigerfar.