Ba Trump trekke seg fra valgkampen – kan bli USAs Russland-ambassadør

Tidligere Utah-guvernør Jon Huntsman blir USAs ambassadør til Russland, ifølge flere medier.

Anonyme kilder i Det hvite hus opplyser til blant andre Poltico, AP og CNN at Huntsman blir nominert til posten. Både Fox News og NBC mener samtidig å vite at Huntsman allerede har takket ja til jobben.

Huntsman var blant annet USAs ambassadør i Kina under Obama-administrasjonen og snakker mandarin. Under George W. Bush var Huntsman ambassadør til Singapore.

Har kritisert hverandre



Etter først å ha støttet Donald Trump i valgkampen, var eksguvernøren blant dem som i oktober i fjor ba ham trekke seg som presidentkandidat etter at opptakene der Trump snakket nedlatende om kvinner, ble kjent.

– På et så kritisk tidspunkt for vår nasjon, og med så mange som har forsøkt å respektere rekordoppslutningen under primærvalgene, har tiden kommet for at guvernør Mike Pence står øverst på valgseddelen, sa Huntsman til The Salt Lake Tribune den gangen.

Trump har på sin side raljert mot Huntsman på Twitter i 2011 og 2012 og kalt ham en lettvekter, svak og ettergivende overfor Kina i sin daværende post som ambassadør, skriver NTB.

En «strålende fyr»



De tidligere stridighetene virker altså ikke president Donald Trump å bry seg noe særlig om, for dersom det viser seg at Huntsman får Russland-jobben, vil de to jobbe tett.

Ambassadør-jobben til Russland beskrives som en av de mest følsomme stillingene administrasjonen skal besette, spesielt på grunn av anklagene om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen og kontakten mellom Russland og Trumps valgkampapparat.

En anonym person i Trump-administrasjonen beskriver Huntsman som «tøff» og en «strålende fyr» som forstår hva Trump ønsker, ifølge CNN.

Ifølge Poltico ble Huntsman tilbudt jobben tidligere denne uken. Han og Trump skal ha beholdt «et hjertelig forhold» til tross for Huntsmans uttalelser i oktober, forteller kilder til nettstedet.