NEW YORK (VG) I et møte i forrige uke ba FBI-sjef James Comey om mer ressurser til å etterforske Russlands innblanding i presidentvalget. I går fikk han sparken.

De nye detaljene om hva som foregikk i dagene før Comey fikk sparken av president Donald Trump, rapporteres av storavisen New York Times.

Avisen bygger saken på informasjon de har fått fra tre personer med kjennskap til Comeys anmodning til det amerikanske justisdepartementet.

Comeys forespørsel omtales som «en betydelig økning av penger og personell» til FBIs etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalget i fjor høst, og de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

Giæver kommenterer: Det mest fantastiske er begrunnelsen

Ifølge avisen la Comey anmodningen frem til visejustisminister Rod Rosenstein i et møte i forrige uke. Rosenstein er den som skrev brevet hvor han konkluderer med at Comey bør få sparken. Det er dette brevet Trump brukte som grunnlag for å sparke FBI-sjefen tirsdag.

Comey skal nylig ha varslet om møtet til medlemmer av Kongressen.

Trump om Comey: – Han gjorde ikke en god jobb