Avis: Ville bygge Trump Tower i Moskva i 2016

Midt under valgkampen undersøkte Donald Trumps forretningsimperium mulighetene for å bygge en skyskraper i Moskva.

Det skriver Washington Post. Avisen har snakket med flere kilder i nær tilknytning til de forkastede planene, som lå på forhandlingsbordet mot slutten av 2015 og tidlig i 2016.

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Ifølge avisen skal flere investorer og Trumps selskap ha signert en intensjonsavtale om å bygge Trump Tower i Moskva. Imidlertid manglet man både tomt og tillatelser fra myndighetene om å sette i gang byggingen, og i slutten av januar 2016, like før de innledende valgrundene i USA begynte, ble planene lagt på is.

Avisen omtaler den avlyste avtalen som bevis på at Trumps forretningsimperium aktivt forsøkte å opparbeide seg økonomiske interesser i Russland, samtidig som Trump selv stilte som presidentkandidat.

Anklagene kommer på et ubeleilig tidspunkt for den amerikanske presidenten. Spesialetterforsker Robert Mueller er midt i sin granskning av hvorvidt Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget.

Både Trump og russiske myndigheter har avvist påstandene. I juli 2016 skrev Donald Trump sågar på Twitter at «for ordens skyld har jeg NULL investeringer i Russland», skriver Reuters.

Representanter for Det hvite hus ønsket ikke å kommentere saken i Washington Post. Trump juridiske rådgiver Michael Cohen ønsker heller ikke å kommentere saken, men hans egen advokat, Stephen Ryan, sier til avisen at hans klient «har samarbeidet og vil fortsette å samarbeide med etterforskerne», og at han «vil svare på alle spørsmål de måtte ha om byggeforslaget i Moskva».

Snakket varmt



Ifølge Washington Post skal den russisk-fødte eiendomsutvikleren Felix Sater blant annet, via Michael Cohen, ha oppfordret Trump til å komme til Moskva for å fremskynde prosessen rundt byggeplanene. Han skal også ha foreslått å få Russlands president Vladimir Putin til å si «flotte ting» om Trump for å få prosjektet på gli.

Sater skrev i en e-post i november 2015 at han og lederne i Trump Organization snart ville feire både et av historiens største utbyggerprosjekt og Donald Trumps innsettelse som president i USA.

Trump reiste aldri til Moskva, men avisen trekker likevel frem flere tilfeller hvor de to presidentene snakket varmt om hverandre i den samme tidsperioden. Blant annet begynte Trump å skille seg fra de andre republikanske presidentkandidatene ved å uttale seg støttende om Putin flere ganger senhøsten 2015. Mot slutten av året ble tjenesten gjengjeldt av Putin, skriver avisen, som understreker at det ikke finnes indikasjoner på at uttalelsene har tilknytning til byggeplanene.

Detaljene om den foreslåtte avtalen skal ifølge Washington Post ligge i en rekke e-poster som innen kort tid skal overleveres Kongressens etterforskere, skriver avisen.