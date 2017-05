Avis om Trump-lekkasjen: Gradert informasjon kom fra Israel

NEW YORK (VG) President Donald Trump skal ikke selv ha visst hvem som hadde skaffet informasjonen han videreformidlet til russerne. Ifølge New York Times kom den fra Israel.

Det kom frem under en pressekonferanse med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster om den nye krisen som rammer Det hvite hus:

– Presidenten var ikke en gang klar over hvor denne informasjonen kom fra. Han hadde ikke blitt briefet om kilden eller metoden heller, sier McMaster.

Igjen stormer det rundt den amerikanske presidenten etter at Washington Post mandag kveld avslørte at Trump skal ha delt gradert informasjon med Russland under et møte i forrige uke med utenriksminister Sergej Lavrov og Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.

Informasjonen var ifølge avisen relatert til at IS håper å utvikle bomber i bærbare PC-er. Dette skal være av så sensitiv art at flere av USAs allierte ikke har mottatt materialet.

Ifølge Washington Post hadde ikke kilden gitt USA klarsignal til å dele informasjonen med Russland. New York Times melder at det var Israel som hadde gitt USA den graderte informasjonen – en av amerikanernes viktigste allierte.

Mot slutten av denne uken legger Trump ut på sin første utenlandstur som president, til blant annet Israel. Mange spør seg nå hvordan lekkasjen kommer til å påvirke besøket.

Det israelske forsvaret ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, men henviser til statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

Tidligere Mossad-sjef Danny Yatom sier til Jerusalem Post at dersom opplysningene i Washington Post-saken stemmer, så vil det være en «alvorlig krenkelse» av etiketteregler i deling av etterrretningsinformasjon og dette kan føre til skade på kilden.

At ikke en gang presidenten visste hvem som var kilden eller hvordan informasjonen hadde blitt hentet inn, kan i så fall si noe om hvor sensitive disse opplysningene var.

Står på sitt



Til tross for dette valgte Trump altså å dele informasjonen med russerne.

– Jeg står ved det jeg sa – det jeg sier at premissene i den historien er falsk, sa McMaster på spørsmål om han fremdeles står ved hva han sa i går: At saken var falsk.

MANGE SPØRSMÅL: Trumps presserådgiver går av podiet mens sikkerhetsrådgiver McMaster går på. Begge må svare på mange spørsmål disse dagene. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Han ble flere ganger presset på om hvorvidt informasjonen Trump delte var gradert, men det ville han ikke svare direkte på, men gjentok heller at presidenten ikke røpet etterretningskilder eller metoder.

Kort tid etter pressekonferansen tok Trump imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan i Det hvite hus. I en kort fotoseanse spurte journalistene Trump om han hadde røpet gradert informasjon, men presidenten ignorerte spørsmålene. På en pressekonferanse svarte han kort på journalistenes spørsmål:

– Vi hadde et veldig vellykket møte med Russland, sa presidenten før han fortsatte:

– Så vi kommer til å ha mye suksess i løpet av de neste årene.

Tilbake på pressekonferansen omtalte McMaster flere ganger Trumps lekkasje som «fullt og helt passende».

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt, fortsatte McMaster og til at han selv var til stede på det aktuelle møtet.

– Verken jeg eller noen av de andre som var der følte at samtalen var upassende.

– Når ble det bestemt at dette skulle deles med russerne? Var det diskusjoner på forhånd eller var det presidenten som bestemte seg der og da for å dele? spurte en journalist på pressekonferansen.

– Presidenten kan dele hva han vil, og det var det han gjorde, svarte McMaster.

HER SKJEDDE DET: I forrige uke møtte Donald Trump Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (t.v) og Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak. Det var i dette møtet Trump ga den mye omtalte informasjonen. Foto: , AP

Advarer mot konsekvensene

Mange i det amerikanske etterretningsmiljøet har advart mot hvilke konsekvenser Trumps lekkasje vil kunne føre til. Tidligere CIA-sjef Mike Morell er en av dem:

– Andre land deler etterretning med USA på en jevnlig basis, men nå kommer de til å ta en pause og stille spørsmål ved om de bør gjøre det dersom de er redde for at informasjonen de gir kan bli delt med en motpart, sa Morell til et morgenprogram hos CBS.

Tidligere tjenestemann i CIA, Evan McMullin, retter også harde skyts mot presidenten.

– Inkompetanse er en svakhet på den internasjonale arenaen, sier han til CNN.

Selv forvarer Donald Trump seg selv på Twitter:

«Som president ville jeg dele med Russland (på et åpent avtalt møte i Det hvite hus), som jeg er i min fulle rett til å gjøre, fakta angående terrorisme og flysikkerhet», tvitrer han.