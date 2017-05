NEW YORK (VG) I forrige uke skal FBI-sjef James Comey ha bedt om mer ressurser til å etterforske Russlands innblanding i presidentvalget. I går fikk han sparken.

De nye detaljene om hva som foregikk i dagene før Comey fikk sparken av president Donald Trump, rapporteres av storavisen New York Times.

Avisen bygger saken på informasjon de har fått fra tre personer med kjennskap til Comeys anmodning til det amerikanske justisdepartementet.

Comeys forespørsel omtales som «en betydelig økning av penger og personell» til FBIs etterforskning av Russlands innblanding i presidentvalget i fjor høst, og de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

Giæver kommenterer: Det mest fantastiske er begrunnelsen

Ifølge avisen la Comey anmodningen frem til visejustisminister Rod Rosenstein i et møte i forrige uke. Rosenstein er den som skrev brevet hvor han konkluderer med at Comey bør få sparken. Det er dette brevet Trump brukte som grunnlag for å sparke FBI-sjefen tirsdag.

New York Times melder at Comey nylig skal ha varslet om møtet med Rosenstein til medlemmer av Kongressen. FBI har ikke villet kommentere saken, mens justisdepartementet benekter at Comey ba om mer penger til Russland-etterforskningen.

USA-kjennere om FBI-sparkingen: Sjokkerende og merkelig

Tror ikke på Trumps begrunnelse

I brevet ført i pennen av Rosenstein heter det at årsaken til at han mener Comey burde bli sparket er hans håndtering av etterforskningen og den påfølgende henleggelsen av saken mot Trumps tidligere rival Hillary Clinton og hennes bruk av en privat e-postserver da hun var utenriksminister.

Mange toppolitikere har rettet sterk kritikk mot Trumps avgjørelse om å sparke Comey, og stiller et stort spørsmålstegn ved timingen av å sparke mannen som ledet etterforskningen mot presidentens valgkampanje.

Trump om Comey: – Han gjorde ikke en god jobb

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Charles Schumer, sier at han mener det er liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse. I en tale i Senatet onsdag spekulerte han også hvorvidt FBIs etterforskning begynte å komme for nærme Trump.

– Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, sa Schumer som i likhet med en rekke andre krever en uavhengig etterforskning.

Flere reagerer: Trekker linjer til Watergate-skandalen