Avdød soldats far nektet å møte Trump – enken rørt til tårer av presidentens tale

Faren til William «Ryan» Owens krever en fullstendig etterforskning av militæroperasjonen som ledet til sønnens dødsfall.

William Owens grøsset ved tanken på å ta «presidenten som godkjente angrepet som kostet sønnens liv», i hånden, forteller han selv i et intervju med Miami Herald søndag.

Farens uttalelser er omtalt i en rekke amerikanske medier, men ble ikke tema da Donald Trump tok opp dødsfallet under sin tale til Kongressen i natt.

Da representanter fra det amerikanske forsvaret for en måneds tid siden fortalte at presidenten ville være til stede for å ta imot kisten til sønnen Ryan (36), kom farens reaksjon umiddelbart:

– Jeg beklager, men jeg ønsker ikke å treffe ham.

Gir Trump skylden

Ryan Owens ble 28. januar den første amerikanske soldaten til å miste livet under president Donald Trump. I et angrep rettet mot et al-Qaida-kompleks i distiktet Yakla i Jemen, gikk ikke alt som det skulle for de amerikanske soldatene.

Ifølge Reuters' militærkilder hoppet spesialsoldatene i fallskjerm ut over et sterkt bevoktet al-Qaida-anlegg som var beskyttet med landminer, snikskyttere og en gruppe væpnede ekstremister som var større enn antatt.

MISTET SØNNEN: William Owens viser frem et bilde av sønnen William «Ryan» Owens, som døde i januar. Foto: Emily Michot , Miami Herald/AP/NTB Scanpix

Både Reuters og New York Times siterer anonyme militærkilder på at Trump og hans nære stab gis skylden for angrepets utfall.

– Hvorfor måtte det på dette tidspunktet gjennomføres en idiotisk operasjon når det ikke engang var gått en uke inn i hans presidentperiode? Hvorfor? I to år frem til dette hadde det ikke vært noen bein på bakken i Jemen – alt var missiler og droner – fordi det ikke var noe mål som var verdt et amerikansk liv. Men nå, helt plutselig, måtte vi sette inn denne store innsatsen? spør en oppgitt far under intervjuet med Miami Herald.

– Obama la planene

Donald Trump, på sin side, opplyser gjennom sin pressetalsmann Sean Spicer at han ble orientert om angrepsplanen fire dager etter at han ble innsatt som president.

Ordren ble gitt under en middag med Trumps nærmeste rådgivere, blant dem svigersønnen Jared Kushner og spesialrådgiver Stephen Bannon, samt forsvarsminister James Mattis, ifølge The Guardian.

Til Washington Post forteller Trump likevel at han har stor forståelse for Owens' frustrasjon.

– Jeg kan forstå folk som sier det. Jeg ville følt – du vet, hva er verre (enn å miste en sønn, journ.anm.)? Det finnes ingenting som er verre, sier presidenten.

Spicer sier det var tidligere president Barack Obama som la de opprinnelige planene om angrepet. Angrepsplanen ble ifølge Spicer oversendt til forsvarsdepartementet dagen før valget i november.

Rørte enke til tårer

Under sin tale til Kongressen i natt, hadde Trump invitert Ryan Owens enke til salen. Da presidenten hedret den avdøde soldaten, tok enken til tårene. Se video i toppen av saken.

– Ryan døde slik han levde: En kriger og en helt som kjempet mot terrorisme og for sikkerheten i landet vårt, sa Trump til påfølgende applaus fra publikum.

Trump har ikke kommentert uttalelsene til den avdøde soldatens far.

Videre i talen understreket han nok en gang at Det hvite hus mener operasjonen på mange måter var vellykket, sett bort fra tapet av en soldat.

– Jeg snakket akkurat med forsvarsminister James Mattis. Han gjentok at – og jeg siterer ham – Ryan var en del av et svært vellykket raid som skaffet oss store mengder avgjørende kunnskap som vil lede til mange flere seire i fremtiden, sa presidenten.

I en tidligere uttalelse skrev Det hvite hus at de som setter spørsmålstegn ved hvorvidt operasjonen var vellykket, vanærer Ryans minne, ifølge Miami Herald.

Kvinner og barn drept

Pentagon opplyser at 14 opprørere ble drept i angrepet. Ifølge organisasjonen International Crisis Group ble også mange sivile, blant dem ti kvinner og barn, drept. Ifølge Washington Post anslås antallet drepte sivile til 16 personer.

I den 50 minutter lange intense kampen som oppsto, ble de amerikanske spesialsoldatene beskutt fra tungt voktede stillinger fra en rekke bygninger. Tre soldater ble såret, og USA mistet også et Osprey-fly i angrepet, ifølge Reuters.

Blant de sivile ofrene var den åtte år gamle datteren til Anwar al-Awlaki, en ytterliggående islamistisk predikant og amerikansk statsborger, som ble drept i et droneangrep i 2011.