Angriper Comey på Twitter

President Donald Trump går til angrep på den tidligere FBI-sjefen, James Comey, i ny Twittermelding.

– Til tross for så mange falske uttalelser og løgner, total og fullstendig «rettferdighe,.» og WOW, Comey er en som lekker, skriver USAs president Donald Trump om tidligere FBI-direktør James Comeys på Twitter fredag.

Twittermeldingen kommer dagen etter at den tidligere FBI-sjefen vitnet i Senatet torsdag. En høring som har blitt omtalt som «politikkens Super Bowl» i USA.

Høringen, som gikk for Senatets etterretningskomite, dreide seg rundt Comeys samtaler med president Trump i forbindelse med etterforskningen av mulige bånd mellom Trump-kampanjen og Russland.

Lekkasjen Trump refererer til i twittermeldingen skal dreie seg om den tidligere FBI-sjefens avsløring under høringen om at han videreformidlet et notat fra et møte mellom han selv og Trump i Det hvite hus. Comey skal ha gitt notatet til en venn, som videre skal ha gitt notatet til en reporter i The New York Times, skriver CBS News.

I Senatets høring kom det frem at den tidligere FBI-sjefen fryktet at Trump ville lyve om innholdet i deres samtaler, og han forsøkte å sikre seg ved å føre detaljerte notater fra møtene deres.

Donald Trumps advokat, Marc Kasowitz, avviser alle påstandene den tidligere FBI-sjefen har rettet mot Trump, og anklager samtidig Comey for å ulovelig ha lekket hemmeligstemplet informasjon.

Comey på sin side forsvarer lekkasjen med at det var et forsøk på å presse frem en utnevnelse av en spesialetterforsker til å granske russisk innblanding i USA-valget.

Trumps advokat kaller lekkasjen for en «uautorisert videreformidling» av fortrolige samtaler mellom presidenten og Comey, og sier videre at:

– Vi skal la de ansvalige myndighetene avgjøre om Comey bør etterforskes for lekkasjene.

Onsdag kveld ble Comeys vitneutsagn offentliggjort, der han retter svært alvorlige anklager mot presidenten.

Det tidligere FBI-overhodet hevder blant annet at Trumps skal ha forsøkt å få han til å droppe etterforskningen av Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.

Samtalen Comey refererer til skal ha funnet sted på presidentens kontor 14. februar, og Trump skal ha startet møtet med å si: «Jeg vil snakke om Michael Flynn».

Videre skal Trump ha uttalt at Flynn «er en bra fyr» og «jeg håper du kan la dette gå».

På en middag som fant sted i januar skal Trump ha sagt til Comey at:

«Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet»

En samtale Comey har uttalt at han oppfattet som ubehagelig.

– Jeg fikk følelesen av at han ønsket noe i gjengjeld for å la meg fortsette i jobben, fortalte Comey i høringen.