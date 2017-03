Analyse: 24 millioner kan miste helseforsikringen med «Trumpcare»

Trumps nye helsereform kan koste mange amerikanere dyrt.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.



* Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.



Kilder: NTB/Washington Post

Ifølge New York Times ventes det at flere millioner mennesker som nå er forsikret av den såkalte Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare, vil miste forsikringen i løpet av ti år.

Endringene som republikanerne i Representantenes hus nå har foreslått, vil trolig føre til at 24 millioner mennesker mister helseforsikringen sin innen 2026, mens landets underskudd vil reduseres med 337 milliarder dollar over ti år. Det kommer frem av en analyse som Kongressens utredningsseksjon, et partipolitisk uavhengig kontor, har gjort.

14 millioner vil trolig miste forsikringen i løpet av 2018, ifølge Politico.

Trump varslet tidlig at han kom til å kvitte seg med Obamacare dersom han ble president. Helsereformen ble vedtatt i 2010, og iverksatt i 2014.

Obamacare gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Da republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, orienterte om planen forrige uke, var han klar på at utredningsseksjonen kom til å avsløre at færre ville få forsikring.

– CBO (Congressional Budget Office, utredningsseksjonen, journ. anm), kommer til å si «oi, ikke like mange mennesker vil få helseforsikring». Vet dere hvorfor? Fordi dette er ikke myndighetenes mandat, sa Ryan til tv-kanalen CBS søndag.

– Det er opp til folk selv. Folk kan gjøre som de vil med livene sine fordi vi tror på individuell frihet i dette landet, sa han videre.

Helseministeren: – Tallene stemmer ikke

Trump har blitt kritisert av både demokrater og republikanere etter løftene om å skrote Obamacare. Flere republikanere i stater hvor reformen har vært viktig for innbyggerne har vært kritiske til Trump, ifølge Fox News.

Republikanske ledere har sagt at deres mål med å fjerne Obamas reform er å redusere prisene på ulike behandlinger. De mener også tallene på hvor mange som omfattes av reformen er villedende, fordi mange dekket av Obamas reform likevel har hatt høye helsekostnader.

Det hvite hus sier ifølge nyhetsbyrået AP at de er sterkt uenige med budsjettanalysene. Helseminister Tom Price sier det vil gjøre at flere mennesker får forsikring, og det til en lavere pris.

Price forklarer uenigheten ifølge AP med at utredningsseksjonen bare har sett på den første delen av en plan som består i tre deler.