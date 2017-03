Amerikanske medier: Varsler skattekamp for Trump

President Trump kastet kortene i kampen mot Obamacare. Nå kan han være på vei inn i en ny, knallhard runde om skattereformen.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, bekreftet på en pressekonferanse i går kveld at Trumps neste prestisjekamp kan bli tøff:

– Skattereform er ikke umulig, men dette kan gjøre det vanskeligere å få den vedtatt, sa Ryan.

Det var fredag kveld norsk tid at president Donald Trump trakk forslaget som ville ført til store endringer i finansieringen av helsetjenester. For syv år siden fikk tidligere president Barack Obama innført Obamacare. Ordningen sikret helsetjenester for store deler av befolkningen.

Kjempet for reformen



Fredag kveld hadde 45-åringen Paul Ryan, som er republikanernes leder i Representantenes hus, kjempet i flere dager for å snu neisiden i eget parti - og mislyktes. Selv om det ikke ble en avstemning om helsereform fredag kveld norsk tid, mener New York Times at 33 republikanere fortsatt var urokkelige. De ville stemme nei og dermed påføre presidenten et ydmykende nederlag. Da trakk Ryan og Trump forslaget.

Blant de 33 er det både moderate republikanere som sa nei fordi mange velgere fra deres valgdistrikter ville miste forsikringen. En like stor nei-gruppe var de konservative republikanerne som mente at forslaget ikke gikk langt nok.

Politico.com skriver at motstanden mot Trumps forslag var så sterk at medarbeidere i Det Hvite Hus ønsket at avstemningen skulle gjennomføres og påføre Trump et ydmykende nederlang på tv-kanalenes Live-sendinger. Det skjedde ikke. Forslaget ble trukket før det kom til avstemning.

– Vi vil fortsatt ha Obamacare i uoverskuelig framtid, sa Paul Ryan på pressekonferansen fredag kveld. Det kan gi en dominoeffekt for andre av Trumps prestisjesaker:

Skattereform kan ryke



KJEMPET: Fredag kveld norsk tid måtte Republikanernes speaker i Representantenes Hus informere president Donald Trump om at han ikke klarte å samle partiet til et flertall for helsereformen. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Politico skriver at et enkelt regnestykke viser at skattereformen kan ryke som følge av fredagens helsedrama: Trump mente han ville spare staten for én billion dollar ved å kvitte seg med Obamacare. Pengene ville han bruke på å finansiere skattereformen.

Uten helsereform, ingen billion. Nå er det uklart hvor pengene skal tas fra, skriver Politico.

Ledende amerikanske medier mener at den interne kampen i det republikanske partiet kan være starten på en dominoeffekt: Slaget om helsereformen, kan fortsette med en skadelig intern kamp om skattereformen, skriver Washington Post i en analyse dagen derpå.

Trumpvennlige foxnews.com mener det er vanskelig å overdrive skaden kampen om helsereformen har fått påført Donald Trumps ferske presidentens lederskap. TV-kanalen legger mye av ansvaret på republikanerne som nektet å bøye seg for presidenten og i stedet stod på sitt nei.



Ydmyket av sine egne



Politico skriver at en rekke erfarne medarbeidere i Kongressen mener det er ekstra ydmykende for Trump at det var hans egne som stanset reformen:

– Det var ikke demokratene som felte ham. Trump var ute av stand til å styre de samme rebelske elementene i det republikanske partiet som tvang Paul Ryans forgjenger John Boehner ut av kontoret, skriver politico og minner om at de fleste republikanerne i Kongressen er helt uvant med å være i flertall under en republikansk president.

– De opptrer fortsatt som et opposisjonsparti, sier Josh Holmes, tidligere sjef for staben til republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Før slaget om helsereformen spisset seg til, sa helseanalytiker Stephen Northrup til Washington Post at avstemningen denne uken trolig ville være den siste muligheten på lang tid til å erstatte Obamacare med en helsereform bygd på en konservativ visjon. Northrup er tidligere seniormedarbeider for det republikanske partiet i Sentatet.

Trums kampsak



Skattereformen har vært en kampsak for president Trump gjennom valgkampen. Han mener store skatteendringer vil stimulere næringslivet og gi flere arbeidsplasser.

Hvis republikanerne ikke klarer å bli enige om noen av de store reformene, vil det være en stor nedtur for presidenten. Det kan også komme til å få konsekvenser i mellomvalget i 2018, skriver avisen.

President Donald Trump slapp pressen til i det Ovale rom fredag kveld norsk tid.

– Nå går jeg for skattereform, som vi kunne ha gjort før. Dette ville virkelig ha gått bedre hvis vi hadde hatt støtte fra noen av demokratene. Husk dette, vi hadde ikke støtte fra noen demokrater. Nå går vi for skattereform, som jeg alltid har likt, sa Trump.

Nettsiden taxpolicycenter har analysert presidentens skatteplaner. Analysen bekrefter at skatten kuttes på alle nivåer av inntekter, men av amerikanere med høy inntekt vil få de største kuttene både i dollar og prosent i forhold til inntekt. Tax Policy Center er et samarbeidsprosjekt mellom the Urban Institute og Brookings Institution.

PS: Jared Kushner, Donald Trumps svigersønn og nærmeste rådgiver, var på skiferie i Aspen med kona Ivanka og deres tre barn denne uken. Der var også hennes brødre Eric og Donald jr. med familie. Jushner får hard medfart i amerikanske medier fordi han tok fri tirsdag, onsdag og torsdag, tre avgjørende dager for presidentens planer.