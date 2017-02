Amerikanske medier: Trump åpner for at ulovlige innvandrere får bli

NEW YORK (VG) Donald Trump signaliserer et potensielt stort skifte i sin innvandringspolitikk ved å gi lovlig opphold til millioner av papirløse innvandrere.

Det melder flere amerikanske medier, deriblant New York Times og CNN.

Ifølge CNN ønsker presidenten å få gjennom et kompromiss som vil hindre statsborgerskap til ulovlige innvandrere, men som åpner for at de som ikke har begått alvorlig kriminalitet skal få leve, jobbe og betale skatt i USA uten frykt for å bli deportert.

Nyheten skal ha kommet frem i et privat møte mellom president og reportere i Det hvite hus tirsdag.

– Tiden er riktig for en innvandringsreform så lenge det er kompromiss på begge sider, sa presidenten ifølge New York Times.

Presidenten signaliserer dermed et potensielt stort skifte fra tidligere uttalelser og harde linje mot illegale innvandrere.

VG møtte nylig ulovlige innvandrere på Staten Island i New York som fortalte at de er veldig redde for hva som vil skje med dem med Trump ved makten.

Taler til Kongressen

Den omstridte muren mot Mexico har vært et gjennomgående tema helt siden første dag av presidentens valgkamp i juni 2015. Samtidig har Trump tatt til orde for å deportere omtrent elleve millioner papirløse innvandrere som bor i USA.

Senere modererte han seg ved å si at han vil konsentrere seg om å deportere ulovlige innvandrere med kriminelt rulleblad. Likevel har hans store fokus på dette skapt stor frykt blant de som oppholder seg ulovlig i USA.

Nyheten kommer kun timer før presidenten skal holde sin første tale til Kongressen natt til onsdag norsk tid.

Ifølge kilder CNN har snakket med vurderer presidenten også å ta med dette i talen sin.

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders avviser ikke opplysningene, men sier at hun ikke var vitne til samtalen, og at hun derfor ikke kan bekrefte noe.

– Presidenten har vært veldig tydelig på at innvandringssystemet er ødelagt og trenger en massiv reform. Akkurat nå er hovedfokuset grensekontroll, sikkerhet, deportering av kriminelle og å holde landet trygt – de prioriteringene har ikke endret seg, sier hun til New York Times.

Det er varslet at Trump onsdag vil komme med en ny versjon av sitt innreiseforbud som blant annet nektet innreise for borgere fra syv land med hovedsakelig muslimsk befolkning. Det forrige ble satt til side av amerikansk rett.

