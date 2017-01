Amerikanske medier: Trekker tilbake deler av innreiseforbudet

Innreiseforbudet gjelder ikke lenger for mennesker som allerede har fått grønt kort, melder Det hvite hus onsdag kveld.

Fredag signerte Donald Trump en presidentordre som nekter statsborgere fra syv land innreise i USA. Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

I utgangspunktet skulle dette også gjelde for mennesker med allerede innvilget grønt kort, som gir noen rett til å bo og jobbe i USA på permanent basis.

Nå har Trump trukket tilbake innreiseforbudet for denne gruppen, ifølge The New York Times.



Washington Post melder om det samme.



Forbudet har blitt møtt med sterke reaksjoner innad i USA. I helgen har flere flyplasser vært preget av store demonstrasjoner, der folk har krevd at forbudet opphører. I tillegg har en rekke dommere trosset presidenten og blokkert deler av ordren hans.

Det var søndag kveld at stabssjef ved Det hvite hus, Reince Priebus, annonserte endringen i det som har vært en svært kontroversiell bestemmelse fra den nyinnsatte presidenten.

Priebus presiserte imidlertid at grensepersonell har myndighet til å holde igjen og avhøre mistenkelige reisende fra enkelte land, etter skjønn.

VG kommer tilbake med mer.