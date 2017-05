Amerikanske medier reagerer - Trump uvanlig stille på toppmøte

TAORMINA, SICILIA (VG) Når det stormer som verst rundt Amerikas president Donald Trump, er han plutselig helt stille.

USAs president Trump har de siste dagene avstått fra enhver sjanse til å kommentere FBIs interesse for hans betrodde rådgiver og svigersønn Jared Kushner.

Kushner hadde møter med russiske nøkkelmenn før presidentvalget i fjor, og skal ha foreslått å opprette en hemmelig amerikansk kanal inn til russiske myndigheter, ifølge Washington Post.

Under G7-møtet i Taormina på Sicilia befinner det seg opp mot 2.000 internasjonale journalister utenfor sperringene som skjermer statslederne. Samtlige av reporterne går nok med et ønske om å konfrontere Trump med anklagene mot hans familie og team, men ingen slippes i nærheten av den amerikanske presidenten.

FAKTA: G7 2017 * Det uformelle forumet for statslederne av verdens syv største økonomier (Russland er utestengt) finner i år sted i byen Taormina på Sicilia, den 26.- og 27. mai. * Deltakerne er USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan. EU er også representert ved president Donald Tusk.

Det er vanlig for statslederne av G7-landene å ha en pressekonferanse i løpet av tiden toppmøtet pågår.

Storbritannias Theresa May ga en såkalt brif i går, så vel som EU-president Donald Tusk, Japans statsminister Shinzo Abe og Italias statsminister Paolo Gentiloni. Også Emmanuel Macron, Frankrikes president, har møtt pressen her på den italienske øya ved Middelhavet.

Men han som ellers er den mest frittalende av dem alle, har forholdt seg helt stille. Uvanlig stille.

Flyr fra kontroverser til kaos

FAKTA: FBIs søkelys mot Kushner *USAs etterretning har fattet interesse for Jared Kushner i sin gransking av russisk innblanding i den amerikanske valgkampen. *Jared Kushner er gift med Trumps datter Ivanka og har fått en høy stilling i Det hvite hus. *Kushners advokater sier han vil samarbeide med FBI. (Kilde: NTB)

USAs president forlot NATO-møtet i Brussel med en hale av kontroverser hengende etter seg, etter å ha refset de andre statslederne for å ikke betale nok inn i NATO-kassen, og nærmest dyttet Montenegros statsminister Dusko Markovic til side for å komme fremst på et bilde med Jens Stoltenberg.

Likevel er dette knapt som skandaler å regne, sammenlignet med kaoset som venter han når han lander med Air Force One etter ni dager på utenlandsreise. Ved hjemkomst forventes han å måtte forklare svigersønn Kushners kobling til russerne, og hvorfor Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn nektet å forklare seg til en etterforskningskomité i Senatet i samme sak.

Trump må også finne en erstatter for James Comey, FBI-direktøren han sparket rett før han reiste, i tillegg til at presidentens kontroversielle budsjett kan bli vanskelig å få gjennom i Kongressen.

I FBIS SØKELYS: Jared Kushner, gift med Trumps datter Ivanka, skal ifølge Washington Post ha foreslått å opprette en hemmelig kanal mellom Trumps overgangsteam og russiske myndigheter. FOTO: REUTERS

– Trump er utilpass

I amerikansk presse tolkes presidentens plutselige stillhet med en personlig usikkerhet og trøbbel med å finne sin plass blant de andre statslederne når han er utenfor sitt eget hjemland.

– Gjennom hele reisen har han sett utilpass og isolert ut, mens de andre rundt han virker overrasket eller har holdt en avstand, sier president-historiker Julian Zelizer ved Princeton-universitetet til ABC News.

Flere medier snakker nå om at Trump er utenfor komfortsonen sin, og at dette kan forklare hvorfor teamet hans kan ha rådet han til å være stille.

I går kveld ble samtlige av G7-lederne, unntatt Trump, enige om å fortsette å forplikte seg til store kutt i klimagassutslipp. Dermed blokkerte USAs presidents med sin klimaskepsis for en felles målsetting for G7-landene.