Amerikanske medier: FBI-sjef ba justisdepartementet om å avkrefte Trump-avlytting

FBI-direktør James Comey skal ha bedt justisdepartementet om å motsi Trumps påstander om at Barack Obama telefonavlyttet Trump under valgkampen, melder amerikanske medier.

FBI-direktør James B. Comey skal denne helgen ha argumentert for at Trumps påstander om telefonavlytting av Trump Tower er falske og må irettesettes, og dermed bedt Justisdepartementet om å offentlig gå ut og avkrefte påstandene, melder New York Times.

Amerikanske anonyme tjenestemenn har videre bekreftet dette overfor nyhetsbyrået AP, NBC News og Wall Street Journal.

Hverken justisdepartementet eller FBI har kommet med en offentlig uttalelse eller kommentert saken.

Hevder han ble avlyttet av Obama

FBI-lederens anmodning skal ha kommet etter at USAs president Donald Trump i helgen gikk ut på Twitter og hevdet at Obamas administrasjon har avlyttet telefonen hans på hans kontor i Trump Tower i New York like før han vant presidentvalget i høst.

HARDT UT: President Donald Trump hevder hans forgjenger President Barack Obama avlyttet han rett før han vant presidentvalget i 2016. Foto: Pool , Reuters

«Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyisme!», skrev president Donald Trump på Twitter lørdag formiddag norsk tid.

I en serie med seks Twitter-meldinger fordelt over en halvtime går den nåværende presidenten hart ut mot hans forgjenger. Trump sammenligner den påståtte avlyttingen med Watergate-skandalen i 1974 og antyder at han skal ta avlyttingsanklagene til retten.

Det er uklart hva som er bakgrunnen eller bevisene for anklagene mot Obama.

Obama avviser påstandene

En talsmann for Obama, Kevin Lewis, avviste påstandene allerede lørdag og omtalte uttalelsene som usanne.

USAs tidligere etterretningssjef James Clapper har også gått ut og benektet for avlyttingen.

BENEKTER TELEFONAVLYTTING: James Clapper, tidligere nasjonal etterretningsdirektør i USA, kommenterte Trumps avlyttingspåstander i et intervju søndag. Foto: Cliff Owen , AP

– Det foregikk ingen avlytting mot presidenten da han var presidentkandidat eller mot hans valgkamp, sier Clapper i et intervju med NBC søndag.

Har bedt kongressen om granskning

Søndag ble det også kjent at Det hvite hus har bedt Kongressen om å granske hvorvidt presidentens etterforskningsmyndighet ble misbrukt i 2016. Trumps pressetalsmann Sean Spicer sa da at hverken Det hvite hus eller presidenten kommer til å kommentere saken ytterligere før et tilsyn er gjennomført.

