Amerikanske medier: Derfor angriper Trump NFL-stjernene

Den amerikanske presidenten hevder selv at den pågående krangelen handler om patriotisme, men flere amerikanske medier mener han har andre baktanker.

Den amerikanske avisen The New York Times mener Trumps krangel med NFL appellerer til hans velgerskare og er et stunt for økt støtte, mens CNN skriver om presidentens krangel som et forsøk på avledninger i en turbulent tid.

Det var fredag forrige uke at Donald Trump gikk til angrep på NFL-spillere som valgte å knele under den amerikanske nasjonalsangen da den ble spilt før kamp. Under en tale i Alabama fredag oppfordret han NFL-eiere til å sparke spillerne som nektet å stå mens nasjonalsangen ble spilt. Siden da har debatten rast rundt den amerikanske presidentens oppfordringer, og kritikere har beskyld Trump for å helle bensin på bålet i rasedebatten.

Bakgrunn: Trump ber om NFL-boikott etter antirasisme-protester

I STRUPEN PÅ PRESIDENTEN: Idrettsstjerner har de siste dagene gitt Trump massiv kritikk etter at han oppfordret til å sparke amerikanske fotballspillere som knelte i antirasistisk-protest under den amerikanske nasjonalsangen. Trump fyrte løs mot protestene under en tale i Alabama fredag. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Krangelen en distraksjon?



Politisk kommentator i CNN, Chris Cillizza, hevder Trumps angrep på NFL handler om å flytte amerikanernes oppmerksomhet bort fra saker som har opptatt landet den siste tiden, blant annet Trumps møte med russere på Det ovale kontor og presidentens sparking av tidligere FBI sjef James Comey i mai.

Krangelen kan også lede samtalen over på andre ting enn den mye omtalte helsereformen, som ligger an til et nytt nederlag, og svigersønnens bruk av privat e-post i jobbsammenheng, som ble avslørt mandag.

The New York Times mener på sin side at Trumps krangel med NFL en «kalkulert måte å styrke velgerskaren på».

En Trump-medarbeider skal ha uttalt til avisen at Trump under en middag sammen med rådgivere i helgen skal ha uttalt at krangelen med NFL var en «stor hit» blant velgerskaren. Han skal videre ha gjort det klart at han ikke bryr seg om at han støter fra seg kritikere hvis krangelen med NFL betyr at han får bedre fotfeste hos sine støttespillere.

Bakgrunnen for Trumps raseri bunner i protester satt i gang av quarterback Colin Kaepernick i 2016. I protest mot hvordan afroamerikanere blir behandlet i USA valgte han å knele under fremførelsen av den amerikanske nasjonalsangen før kamp. Protestene har det siste året spredt seg, og fredag kokte det over for den amerikanske presidenten etter at flere spillere valgte å knele under nasjonalsangen.

Det later ikke til at den amerikanske presidenten har tenkt å gi seg med det første, og han tok mandag til Twitter, under hashtagen «Stand for our anthem» og hevdet at National Football Leagues stille protest hadde fått et «enormt tilbakeslag» etter søndagens protester fra spillere, trenere og enkelte eiere.

Artikkelen fortsetter under bildet

STILLE PROTEST: Jacksonville Jaguars spillere kneler i antirasistisk protest under søndagens kamp mot Baltimore Ravens på Wembley Stadium i London. Rundt 25 spillere fra begge lag valgte å knele under den amerikanske nasjonalsangen. Foto: Andrew Boyers , Reuters

Tirsdag virker presidenten enda mer fornøyd med utviklingen i saken og skriver på Twitter at det er «stor fremgang i saken» og «vi elsker alle landet vårt», etter at fotballaget Dallas Cowboys skal knelt, for så å ha reist seg under nasjonalsangen.

I to foregående twittermeldinger skriver Trump at seeroppslutningen rundt NFLs kamper har dalt, og at mange kun sjekker kampen for å sjekke om USA vil bli vist respekt eller ikke. Han skriver også at buingen som oppsto når fotballaget knelte var «det høyeste han noen gang hadde hørt», og at publikum viste «stort sinne».

Kun patriotiske baktanker



Mandag uttalte flere støttespillere at Trump kun har patriotiske baktanker med sine utspill, og at det ikke ligger rasisme i uttalelsene mot de stille protestene.

Ifølge Politico støtter også Trump-venn og sjef for medieorganisasjonen Newsmax, Chris Ruddy, Trump i at saken handler om patriotisme.

– Han vet selv at han ikke er rasist. Og hans venner vet at han ikke er det. Han mener selv han sitter på sannheten, men media forteller resten av landet en annen historie, fortalte Ruddy i et intervju.

Trump tok også til Twitter for å rose fans av motorsporten NASCAR for å være på hans side i saken. Han poengterte samtidig at saken ikke hadde noe med rasisme å gjøre, men bunnet i å vise respekt for landet, skriver The Washington Post.

Mener protesten er hyklersk



Ifølge Politico uttalte pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders mandag at presidenten valgte å kjempe denne kampen for millioner av amerikanere som står for noe og for å vise respekt for nasjonalsangen og flagget.

– Dette handler ikke om at presidenten er imot noen, men det handler om at presidenten og millioner av amerikanere står for noe. Står for å vise respekt til flagget, respekt til nasjonalsangen og for å vise respekt til de menn og kvinner som har kjempet og ofret livet for å forsvare landet, uttalte Sanders.

Sett denne? Idrettsstjerner i strupen på Trump

Pressetalskvinnen nektet også for at Trump forsøkte å starte en kulturell krig, og indikerte at protester mot raseforskjeller heller burde bli rettet mot offentlige tjenestemenn som jobber med dette feltet. Hun utdypet senere at utspillet ikke var bokstavelig ment:

– Jeg forsøkte på en måte å peke ut hykleriet med at formålet med protesten er politibrutalitet, som de jo har sagt, og at det da ikke virker veldig passende å protestere mot det amerikanske flagget. Jeg er ikke sikker på hvordan de to tingene skulle bli kombinert.