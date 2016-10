Amerikanere om Trump: – Han er en skam

TRUMP TOWER (VG) Sinne, sjokk og vantro er noen av reaksjonene som hagler rundt Donald Trump etter lekkasjen av skandale-uttalelsene.

Utenfor Donald Trumps fasjonable New York-hjem går diskusjonen jevnt. Nærmest det eneste det snakkes om er den lekkede videoen hvor Trump sa følgende:

– Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner. Jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis, kan du gjøre hva du vil med dem. Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst.

Selv om Trump har beklaget uttalelsen har det ikke gått upåaktet hen hos amerikanerne. Utenfor Trump Tower på Fifth Avenue i New York har hopetall av skuelystne samlet seg for å se om de kan få et glimt av Trump.

Bekymret for fremtiden

Blant dem som har tatt truen til Fifth Avenue er Erin Cobb. Hun tok med seg datteren Sarah og venninnen Samantha Clarke med datteren Caroline for å se om det var demonstrasjoner utenfor bygget hvor presidentkandidaten bor.

Cobb forteller til VG at hun er sjokkert over holdningen Trump viser mot kvinner i den lekkede videoen.

– Jeg er både skuffet, sjokkert og lei meg, sier Cobb og legger til:

– Det gjør meg kvalm at han kan snakke om kvinner på den måten.

Cobb følger stadig med på nyhetssendinger og debatter, og forteller at den lekkede videoen hvor Trump snakker nedlatende om kvinner gjør henne provosert.

– Jeg måtte snakke med datteren min om hva han har sagt, og man skal ikke måtte forklare en 10-åring om denne typen holdninger mot kvinner, sier hun.

Hun blir også bekymret for om datteren må vokse opp i et land med Trump som president.

– Det at han brukte f-ordet er helt ubegripelig. Dette viser bare hans sanne jeg, sier hun.

SJOKKERT: Erin Cobb (t.v) ville ta turen til Trump Tower for å fortelle datteren Sarah at det ikke er greit å komme med nedlatende uttalelser mot andre. – Om vi ikke får gjort så mye kan vi kanskje legge igjen en liten lapp hvor vi skriver hva vi mener om denne type kvinnesyn, sier Erin Cobb (t.v) til VG. Her er hun sammen med datteren Sarah og venninnen Samantha Clarcke (t.h) med datteren Caroline. Foto: , Elise Alexandra Gulbrandsen/VG





Skremt

Maxine Quist er blant dem som er forferdet over uttalelsen. Hun forteller at hun først så på det at Trump skulle stille som presidentkandidat som en spøk. Nå er hun redd for at kan nå hele veien til Det hvite hus.

– Jeg kan ikke fatte at noen kvinner ønsker å støtte den mannen. Jeg håper vi amerikanere ikke er så dumme at vi velger Trump til president, sier Quist til VG utenfor Trump Tower.

Hun ble forferdet da hun fikk se videoen som flere eksperter mener at kan felle Trump.

– Jeg er over sytti år og har aldri sett noe lignende. Det er skremmende, sier hun.

Quist tror ikke dette er den siste skandalen som kommer til å ramme Trump.

– Han er en løs kanon. Man vet aldri hva han kommer til å si eller gjøre. Tenk hva han kan finne på om han kommer til makten, sier hun.

SINT: Maxine Quist er rasende etter Trumps uttalelser. Hun håper de er med på å vekke det amerikanske folket fra det hun mener er en dvale. Foto: , Elise Alexandra Gulbrandsen/VG

Ville demonstrere

April Brucker har valgt å bruke lørdagen på å demonstrere utenfor Trump Tower. Med seg har hun en hånddukke som skal forestille Trump.

Hun forteller at mange kommer bort til henne for å fortelle akkurat hva de mener om Donald Trump og at det de har å si ikke alltid er like pent.

– Mange er opprørte over uttalelsene, noe jeg forstår veldig godt, sier hun til VG.

SELFIES OG DEMONSTRASJONER: Utenfor Trump Tower hadde en rekke skuelystne samlet seg lørdag formiddag lokal tid. April Bucker bruker med glede fridagen på å demonstrere mot Trump. Foto: , Elise Alexandra Gulbrandsen/VG

Selv er hun rystet over en mann med det hun beskriver som ekstremt kvinnefiendtlige holdninger har så stor oppslutning.

– Jeg kan ikke tro at folk vil stemme på en mann som Trump. Han er en skam for landet, sier hun.

Men det er ikke kun Trump-motstandere som har samlet seg utenfor Trump Tower. Nancy Trevor, som ikke ønsker å bli avbildet, sier at hun ikke liker Trumps uttalelse, men mener allikevel at han er en bedre kandidat enn Hillary Clinton.

– Han er mye smartere enn henne, og han kommer til å lede landet på en bedre måte. Jeg kommer fortsatt til å stemme på ham, sier Trevor til VG og legger til:



– Jeg støtter ham fremdeles 100 prosent.

Ble uvel

Rundt Trump Tower haster folk forbi i stødig tempo. Den eksklusive handlegaten Fifth Avenue myldrer av folk lørdag formiddag. Utenfor Trump Tower diskuteres presidentkandidatens holdninger.

– Som ektemann og far blir jeg helt uvel av det han sier om kvinner, sier Jeff Collins til VG.

Han tror denne lekkasjen kan være med på å vekke det amerikanske folket.

– Jeg håper vi skjønner hva slags mann han er før det er for sent, sier Collins.

VILLE SE PÅ OPPSTYRET: Jim Wojcicehowski tok turen til Trump Tower for å se hva som foregikk utenfor presidentkandidatens New York-bolig. Foto: , Elise Alexandra Gulbrandsen



Han får støtte av Jim Wojcicehowski som mener uttalelsen er uakseptabel.

– Det er helt horribelt og en skam for både landet og det republikanske partiet, sier Wojcicehowski og legger til:



– Jeg blir lei meg da jeg hører sånt. Dette er noe en college-gutt kunne ha sagt, ikke det som kan bli den neste amerikanske presidenten, avslutter han.

Lekkasjen av opptaket har ført til at flere partikolleger av Trump nå ber ham om å trekke seg. Flere fremtredende republikanere har også trukket sin støtte til forretningsmannen.

