89-åring sparket av Trump etter 60 år som kunngjører

Via en e-post fikk 89-åringen Charlie Brotman beskjed om at han ikke skal være annonsør under presidentinnsettelsen neste uke – for første gang på 60 år.

Den 89 år gamle Charlie Brotman fikk sitt livs sjokk da han åpnet e-posten sin forrige søndag kveld. Den var fra Trumps medarbeidere og meldte en lite hyggelig nyhet.

– Jeg trodde at jeg skulle ta selvmord, sier en sjokkert Brotman til CNN.

– Slag i magen

Brotman har vært kunngjører under hver eneste innsettelsessparade siden president Dwight D. Eisenhowers andre innsettelse i 1957.

I e-posten fikk han en drøss av komplimenter, men likevel med klar beskjed om at de har valgt å erstatte ham med en annen.

– Det føltes ut som Muhammad Ali hadde slått meg i magen, uttalte 89-åringen.

Få oversikt: Dette er Trumps regjering

Som om det ikke var nok å miste sin livslange jobb, mistet Brotman kona Sada for bare noen uker siden. De var gift i 65 år. Hun døde i desember, 91 år gammel, av komplikasjoner etter et slag, skriver New York Daily News.

Steve Ray, en 56 år gammel kringkaster, skal i stedet introdusere Trump under den kommende innsettelsessparaden. Ray jobbet frivillig for Donald Trump under valget i 2016.

– Vi er begeistret for at Steve Ray skal introdusere en ny generasjon amerikanere til den tradisjonelle innsettelsessparaden, sier Boris Epshteyn som er talsmann for mottagelseskomiteen, ifølge Cirka.

Stiller opp for Trump: 3 Doors Down og Toby Keith

Etter en lang karriere som kunngjører er Brotman knust over beskjeden.

Brotman introduserte president Eisenhower første gang da presidenten skulle ta det honorære førstekastet for baseballaget Washington Senators. Etter sesongen ble han ringt opp av Det hvite hus.

VANT VALGET I 1952: Dwight D. Eisenhower var USAs 34. president og styrte landet fra 1953 til 1961. Her sammen med kona etter valgseieren. Foto: Staff , AFP

Han hadde imponert Eisenhower og de ville at han skulle introdusere ham igjen – denne gang under edsavleggelsen etter Eisenhowers gjenvalg.

Fire år senere fikk Brotman en ny telefon fra Det hvite hus. Det var Kennedys folk som spurte om han ville være introdusør igjen.

Les også: Dette er agenten som er utpekt som Trump-kilde

Reagan-minne

89-åringen sier til Cirka at hans beste minne er fra Ronald Reagan sin andre innsettelsesseremoni. Det var så kaldt at paraden måtte avlyses.

Istedenfor holdt Reagan innsettelsesseremonien innendørs og inviterte inn korps og ungdommer som hadde samlet inn penger for å delta på paraden.

Les også: Trump stenger journalister ute

Før innsettelsen av president Barack Obama i 2013, sa han følgende i et intervju med The Daily Beast.

– Dette er veldig, veldig stort for meg. Jeg er en ordinær mann i en ekstraordinær situasjon, jeg gleder meg til det. Jeg ville bli knust om de sa at «vi trenger deg ikke lenger».

Nå er det altså akkurat den beskjeden 89-åringen har fått.