800.000 risikerer å bli kastet ut av USA etter Trump-avgjørelse

WASHINGTON, D.C./NEW YORK (VG) Hundretusenvis går en usikker fremtid i møte etter at Donald Trump besluttet å avslutte programmet som gjør at de får bli i USA. Foreldrene tok dem ulovlig med inn i USA før de fylte 16.

Presidentens avgjørelse innebærer at det såkalte DACA-programmet, innført av Barack Obama, blir avsluttet om seks måneder. Programmet gir personer som var under 16 år gamle da de ble tatt med inn i USA av foreldrene sine som ulovlige innvandrere en toårig fornybar arbeidstillatelse.



Uten en slik står de altså i fare for å bli kastet ut av landet. Dette til tross for at de for eksempel kan ha ankommet landet da de var 4 år gamle, fullstendig uten påvirkning på foreldenes avgjørelse om å ta seg ulovlig inn i USA, mens de nå kanskje er 24 år gamle og studerer, eller er i fullt arbeid.



Tirsdag formiddag var et par hundre mennesker samlet utenfor Det hvite hus. VG var tilstede. Utstyrt med plakater med tekster som «I will defend immigrants» og «Defend Dreamers» ropte de slagord som «Vi er alle immigranter» og «Vi kjemper for rettferdighet».

Og slagord som «Donald Trump, skam deg» ble også ropt ut.

PROTESTERER: Disse demonstrantene viste hva de mener om Donald Trumps siste handlinger, utenfor Det hvite hus tirsdag morgen amerikansk tid. Foto: Jostein Matre, VG

Mange av de såkalte «Dreamers» (Drømmerne) kjenner ikke noe annet land og liv enn det USA tilbyr, sier kritikerne av å avslutte DACA-programmet.

Og dem er det mange av. I begge de to store politiske partiene. Blant dem som ønsker å beholde programmet er lederen i Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan. Det er også republikanere som støtter presidenten.



Med sin avgjørelse om å avslutte programmet innen seks måneder sier Trump at det nå er opp til Kongressen å finne en løsning for de rundt 800.000 udokumenterte innvandrerne. De har fått betegnelsen «Dreamers», «Drømmere» på norsk. Tirsdag morgen tvitret han «Kongress, gjør dere klare til å gjøre jobben deres – DACA!».



Presidenten skal lenge ha vært i tvil om hva han skulle gjøre i denne saken, men ifølge Politico er det særlig justisminister Jeff Sessions som skal ha overbevist ham om at dette er en sak Kongressen må avgjøre, fordi det er deres ansvar å lage immigrasjonslovene. Presidenten skal signere loven, og dermed innføre den, eller legge ned veto mot den.



Mange mener Obama brøt grunnloven da han innførte DACA-programmet via en såkalt presidentordre. Det var også Sessions som fikk ansvaret for å legge frem presidentens beslutning tirsdag. Det spekuleres i at Trump ikke ønsker å bli knyttet for tett til denne beslutningen.

– Vi kan ikke tillate at alle som ønsker å komme hit, får lov til det. Da har vi åpne grenser. Vi må ha en grense. Det betyr ikke at de (drømmerne) dårlige mennesker. Vi opprettholder bare lovene i USA og sørger for at konstitusjonen opprettholdes, sier Sessions tirsdag.

Til tross for at mange republikanske politikere har sagt at de støtter DACA, er de redd for at Kongressen ikke klarer å komme til en enighet innen seks måneder, og at «Drømmerne» dermed plutselig befinner seg i en situasjon der de risikerer å bli kastet ut av landet.

En av dem som hadde møtt frem for å protestere, er Anna Martinez.

– Unge mennesker forstår ikke at de er i ferd med å miste alt. De risikerer å bli deportert. Over en million mennesker blir påvirket av dette. Dette er forferdelig, sier hun til VG.

Hun forteller hvorfor det er viktig å engasjere seg:

– Hatet lever. Se på hva som skjedde i Virginia. Ku Klux Klan og neonazistene kommer ut i gatene igjen, sier Martinez, som innstendig ber Kongressen ta grep.

DEMONSTRERER: Anna Martinez (t.v.) har tatt med seg ropert. Her ser hun over tidsplanen for dagens demonstrasjon sammen med en meddemonstrant. Foto: JOSTEIN MATRE, VG

At Trump har tatt denne avgjørelsen, til tross for motstand fra ledere i begge partiet, blir tolket som at han ønsker å tilfredsstille den harde kjernen av sine supportere, som har ønsket seg strengere immigrasjonslover og bedre grensesikkerhet.



En rekke store selskaper i USA har bedt presidenten fortsette DACA. Blant disse er telegiganten AT&T, elektrokjeden Best Buy, banken Wells Fargo og ikke minst teknologiselskapene Amazon, Apple, Microsoft og Facebook. Til sammen har 400 næringslivstopper i USA gitt sin støtte til programmet.



Søndag skrev Apple-sjef Tim Cook følgende på Twitter:



«250 av mine Apple-kolleger er #Drømmere. Jeg står ved dem. De fortjener vår respekt som likeverdige og en løsning med rot i amerikanske verdier.»