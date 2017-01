12 kontroversielle Trump-tweets etter valget

Snart blir Donald Trump USAs 45. president. Allerede er han et Twitter-fenomen. Her er noen av de mest kontroversielle siden han ble valgt 8. november i fjor.

«Dersom pressen hadde dekket meg presist og ærefullt, så hadde jeg hatt langt mindre grunn til å tvitre. Dessverre vet jeg ikke om det noen gang kommer til å skje», sa Donald Trump 5. desember.

På Twitter selvsagt.

Den kommende presidenten har fått kritikk fra flere hold for sin ivrige twitterbruk. Med 140 tegn slenger han ut kommentarer i hytt og gevær.

Flere av dem, mener mange, har vært i stand til å skade USAs forhold til andre land. Andre har vært utskjelling av folk han ikke er enig med, eller medier som er kritiske til ham. Atter andre har vært ulike påstander uten noen form for dokumentasjon.

Lurer du på hvem menneskene Trump skal styre sammen med er? Sjekk denne!

Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua har ifølge New York Times mer eller mindre bedt Trump holde Twitter-kjeft. I en kommentarartikkel lyder overskriften «Twitter-utenrikspolitikk er ikke ønskelig». Videre står det blant annet at utenrikspolitikk ikke er noe barnelek.

Twitter er for øvrig sperret for bruk i Kina.

Men Kina er ikke de eneste som er på Trump-Twitter-aleuten. CNNS Brian Stelter skriver på sin blogg at mange direktører i teknologiselskapene på USAs vestkyst frykter følgene av twittermeldinger fra Trump om deres selskap midt på natten.

Den kommende presidenten har nemlig hatt en tendens til å sende meldinger ut allerede i 06-tiden New York-tid. Da er klokken bare tre på natten i Silicon Valley på vestkysten.

Flere forteller at de selv, eller deres PR-folk, har endret på timeplanene sine for å sørge for at noen er våkne klokken 03.00, slik at de kan være på hugget dersom en Trump-tweet skulle sende aksjekursen deres nedover.

Det mange nå spør seg, er om Trump kommer til å fortsette slik etter at han 20. januar blir tatt i ed som president. Selv har mannen med nesten 19 millioner følgere, via sin kommende pressesekretær Sean Spicer, gitt uttrykk for at han ser på Twitter som en fin måte å kommunisere direkte med folket på.

Også som president.

Vi har derfor sett på noen av hans mest kontroversielle twittermeldinger fra valget og frem til nå, og hvilke reaksjoner de ble møtt med. Her kommer de, i kronologisk rekkefølge:

Trump University ble flere ganger et tema i amerikanske medier under valgkampen. En rekke tidligere studenter hadde gått til sak mot «universitetet», som ikke engang hadde lisens som utdanningsinstitusjon. Mange mente de hadde en god sak. Kort tid etter valget inngikk Trump forlik medsaksøkerne, før han på Twitter altså hevdet at han hadde vunnet saken lett dersom den hadde endt opp i retten.

I en annen melding sa Trump at han inngikk forliket for landets skyld, siden han nå måtte konsentrere seg om å være president.

Trump ga aldri noe nærmere forklaring på hvem de «millioner av folkene som stemte ulovlig» var, eller hvordan det hadde seg at de angivelig gjorde dette. Det finnes ingen bevis for hans udokumenterte påstander. Hillary Clinton fikk for øvrig nesten tre millioner flere stemmer enn Trump på landsbasis, men på grunn av USAs system med valgmenn fra de ulike delstatene var det altså Trump som ble valgt til president.

Samme dag tvitret Trump også at det hadde vært alvorlig velgerjuks i flere stater, uten å tilby dokumentasjon her heller. Derimot klaget han på media som ikke rapporterte om dette.

Mange reagerte sterkt på denne meldingen fra Donald Trump, og lurte på om han i det hele tatt kjente til sitt lands grunnlov. Landet han snart skal lede. Selv en ting som flaggbrenning går under ytringsfriheten. Noe to ulike dommer i amerikansk høyesterett har slått fast.

Da CNN omtalte saken hadde de funnet frem til en twittermelding Trump sendte ut i 2013, der han siterte USAs første president, George Washington, på hvor viktig ytringsfriheten er.

Her var det kanskje telefonsamtalen mellom Trump og Taiwans president Tsai Ing-wen, vel så mye som twittermeldingen (eller meldingene, for det var flere over flere dager) der Trump forsvarte seg, som var det kontroversielle. Samtalen ble sett på som et brudd på etikette.

Kina mener Taiwan tilhører dem, og i 1979 brøt USA de diplomatiske forbindelsene med Taiwan, og siden har de fulgt en politikk som tar utgangspunkt i «ett Kina». Kina leverte inn en offisiell protest etter samtalen.

Bakgrunn: Trump får kritikk: «Det er slik kriger starter»

Dette er bare en av mange twittermeldinger om temaet «russisk hacking og forsøk på påvirkning av valget». Senest denne uken har han tvitret flere ganger om det. Man kan velge å tro på CIA og FBI når de sier at det har skjedd, eller man kan la være.

Det oppsiktsvekkende med Trumps ulike meldinger er selvsagt at man har å gjøre med en påtroppende president som ikke ser ut til å stole på landets etterretningsorganisasjoner. Det har skapt stor debatt. For øvrig utviste Barack Obama 35 russiske diplomater som følge av den påståtte hackingen.

Les også: Trump mener USA må legge hackerangrepene bak seg

Les også: Trump møter etterretningssjefer om hacker-saken

USAs forhold til Kina er delikat. Da mener mange at det ikke hjelper at Donald Trump, før han han er blitt president, slenger ut meldinger som denne. Særlig ikke etter at han bare noen uker tidligere hadde den allerede omtalte telefonsamtalen med Taiwans president.

Kinas beslaglegging av dronen skjedde samtidig som kinesiske statlige medier drev med sabelrasling etter at Donald Trump sådde tvil om USA vil fortsette med «ett Kina»-politikken. At Kina hadde dronen var et faktum, men kineserne var misfornøyde med retorikken som kom fra amerikansk side.

Les også: Kina slår tilbake mot Trump

Med denne meldingen gir Trump uttrykk for at han ønsker å avslutte det som ifølge New York Times har vært flere tiår med forsøk fra presidenter fra både Demokratene og Republikanerne om å gjøre USAs forsvarsstrategi mindre avhengig av atomvåpen.

Utspillet var trolig en respons til at Vladimir Putin, Russlands president, samme dag uttalte at Russland skal styrke sitt atomvåpenprogram. En talsperson for Trump sa i etterkant at den kommende presidenten i sin tweet refererte til trusselen om spredning av atomvåpen.

Trump om Nord-Koreas atomtrussel: – Kommer ikke til å skje

Meldingen (strengt tatt to meldinger som hang sammen) kom etter at USA nylig avsto fra å legge ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon som krevde stans i israelske bosetninger på Vestbredden. Noe som fikk Israels Benjamin Netanyahu til å rase mot USAs utenriksminister John Kerry.

Trump har tidligere sagt at han er den som kan klare å skape fred mellom Israel og Palestina. VGs utenrikskommentator, Per Olav Ødegård, stiller seg undrende til hvordan det skal være mulig så lenge Trump bare frir til den ene av partene.

Da Barack Obama besluttet å utvise 35 russiske diplomater fra USA, som følge av det FBI og CIA hevder er russiske forsøk på å påvirke den amerikanske valgkampen, blant annet via datahacking, forventet mange at Russlands respons ville være å utvise et tilsvarende antall amerikanske diplomater. Det valgte Vladimir Putin ikke å gjøre.

I stedet inviterte han på julefest. Donald Trump valgte nok en gang å snakke i rosende ordelag om Russlands president. Til mange amerikaneres, også republikanere, store forargelse.

Flere eksperter har uttalt at de tror Putin lot være å gjøre det som er kutyme fordi han vet at i Trump får han en nærmere alliert enn i Obama. Da ville det ikke være klokt å eskalere konfliktnivået landene imellom like før Trump overtar Det hvite hus.

Dette er strengt tatt tre meldinger, men de henger sammen og vi kan regne dem som en. De siste dagene har Trump gjentatte ganger tvitret om Obamas helsereform, og at han ønsker å erstatte den med noe annet.

Det oppsiktsvekkende med denne er at han bare åtte minutter etter å ha kalt demokratenes Chuck Schumer en klovn (i den første av de tre), ber Demokratene og hans eget parti, Republikanerne, finne sammen (i den siste av de tre). Noen vil kunne hevde at å bruke slike karakteristikker om politiske motstandere ikke er med å skape et klima for det han etterlyser; godt samarbeid.

Nok en gang tre meldinger i en. Trump har flere ganger, både før og etter valget, angrepet kjendiser som har uttalt seg kritisk til han. Særlig har Alec Baldwin og humorprogrammet Saturday Night Live fått høre hvor dårlige de er etter Baldwins gjentatte parodier av Trump. Det er likevel tiraden mot den svært respekterte skuespilleren Meryl Streep som skiller seg ut.

Trump er tilsynelatende den eneste (i verden?) som mener Streep er en overvurdert skuespiller. Det var etter hennes tale på Golden Globe-utdelingen, der skuespilleren blant annet fortalte hvor trist hun syntes det var at han mobbet en handikappet at Trump angrep henne på Twitter.

Da det dukket opp et privat etterretningsdokument som blant annet hevder at Russland sitter på sensitiv informasjon om Donald Trump gikk det varmt for Trump på Twitter. Trump og Obama hadde blitt orientert av etterretningsmyndighetene i USA, og dette nådde mediene. Noe Trump var særdeles lite fornøyd med.

Av en lang rekke tweets over flere dager er det denne som er mest oppsiktsvekkende. At han sammenlignet etterretningsorganisasjonene i USA med Nazi-Tyskland ble derfor også et tema på Trumps første pressekonferanse på flere måneder.

En pressekonferanse som fikk VG-kommentator Frithjof Jacobsen til å ønske velkommen til en syk verden.