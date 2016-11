Domstol mener Parlamentet må få stemme om brexit

En domstol i London slår fast at Parlamentet må konsulteres før brexit-prosessen kan starte, melder Sky News. kan forsinke utmeldelsesprosessen.

På de konservatives landsmøte tidligere i høst sa statsminister Theresa May at den britiske regjeringen vil utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten innen utgangen av mars neste år. Artikkel 50 starter den formelle utmeldingen av EU. May mener regjeringen har rett til å starte prosessen uten behandling i Parlamentet.

Det er ventet at torsdagens avgjørelse vil bli anket til høyesterett. Avisa The Guardian skriver at Høyesterett allerede har satt av tid til å behandle saken 7. og 8. desember.

– En avstemning i Parlamentet kan føre til at utmeldingsprosessen blir noe utsatt, men jeg tror ikke det betyr at hele brexit-prosessen blir stoppet. Folket har talt, og det vil ikke være politisk legitimt av politikerne i Parlamentet å stoppe prosessen, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til NTB.