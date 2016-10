Dødstallet stiger etter orkanen «Matthew»: Minst 283 døde i Haiti

I tillegg er tusenvis av hjem ruinert, landsbyer oversvømt og viktige deler av landets infrastruktur ødelagt i herjingene.

Landets innenriksminister bekrefter natt til fredag at minst 283 personer mistet livet i den voldsomme orkanen, melder AP.

Flere titalls av de døde, er funnet i en kystby sørvest i landet, som redningspersonell først nå har nådd frem tid. Fra før er det kjent at minst 50 av de omkomne er funnet i byen Roche-a-Bateau.

Det er ventet at dødstallet vil stige ytterligere.

Bakgrunn: Slik herjet «Matthew» i Haiti

– Komplett ødeleggelse

Nå fryktes det for en omfattende sultkatastrofe i flere deler av landet. Byen Jeremie er nærmest lagt i grus etter den voldsomme orkanen, og i Sud-provinsen er over 30.000 hjem totalødelagt.

Orkanen nærmer seg USA: – Et monster

TOTALØDELAGT: I byen Jeremie sør i landet er det enorme ødeleggelser. Flere hus ligger i ruiner. Foto: Carlos Garcia Rawlins , Reuters

– Det er komplett ødeleggelse her. Over 80 prosent av bygningene er borte. Telefonnettet er nede. Elektrisiteten er borte. Området er fullstendig isolert, og alle er i ferd med å gå tomme for mat og penger, sier CAREs landdirektør, Jean-Michel Vigreux.

Hjelpeorganisasjoner frykter at uværet kan føre med seg en koleraepidemi i det fattige landet. Etter at orkanen feide over Haiti onsdag er det allerede meldt om åtte nye tilfeller.

Samtidig er de materielle skadene er så store at både Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) varsler at de vil hjelpe haitierne.

Haiti-ordfører til VG: – Det er vann over alt, husene har kollapset

HJEMLØS: Stephanie (26) går i restene av sitt ødelagte hjem i Croix March-a-Terre sørvest i Haiti. Foto: Hector Retamal , AFP

Midlene skal brukes til å fjerne vrakgods, reparere bruer og veier, renske opp etter jordskred, og ikke minst få barna tilbake til skolen, opplyser Verdensbankens leder Jim Yong Kim.

Florida-guvernøren advarer: – Denne orkanen vil drepe dere

– Blir verre for hver time

Cornelia Walter i FNs barnefond UNICEF sier til nyhetsbyrået TT at jo mer informasjon de får, jo større virker behovene i områdene som er rammet.

– Det kommer til å bli verre og verre, time for time, når flere områder blir tilgjengelige, sier hun.

UNICEF har så langt nådd fram til den sørlige delen av øya med nødhjelp. Sammen med myndighetene og andre organisasjoner kartlegger de nå behovene.

– Jordbruket er praktisk talt borte, trærne er borte og tilgangen til rent vann er fortsatt et problem, sier Walter.

Kilde: VG/NTB