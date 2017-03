Leiemorder henrettet med giftsprøyte i Texas

Rolando Ruiz ble betalt 2.000 dollar for å drepe en kvinne for 25 år siden. Tirsdag ble han henrettet.

Henrettelsen av Rolando Ruiz (44) fant sted i Huntsville i Texas tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Han er den tredje innsatte som er henrettet i delstaten hittil i år, og den femte som er henrettet i USA. Ifølge Reuters var han den 541. personen som ble henrettet i delstaten Texas.

I 1992 skjøt og drepte Ruiz en 29 år gammel kvinne utenfor hennes hjem i byen San Antonio. Da var han 20 år gammel. Ruiz ble betalt 2.000 dollar for drapet, som var bestilt av hennes ektemann Michael Rodriguez og svogeren.

Ektemannen, som hadde vært gift med den drepte kvinnen i nærmere syv år, ville få utbetalt minst 250.000 dollar i livsforsikring dersom kona døde. Like før drapet hadde han søkt om en annen livsforsikring på 150.000 dollar, skriver nyhetsbyrået AP.

HENRETTET: Michael Rodriguez ble dømt til livstid for å ha bestilt drapet på kona. Senere ble han dømt til dødsstraff, da han rømte fra fengselet og drepte en politimann. Bildet er fra 2001. Foto: Jerille Bennett , AP/NTB scanpix

Ruiz ble arrestert ni dager etter drapet, og da tilsto han og anga ektemannen og svogeren. Begge ble dømt til livstid, men svogeren ble løslatt fra fengsel i 2011.

Ektemannen ble senere dømt til dødsstraff, da han var en av syv fanger som rømte fra et fengsel i Texas og drepte en politimann i 2000.

Rodriguez ble henrettet i 2008, og da forklarte han bestillingsmordet med at han hadde forelsket seg i en annen kvinne, ifølge AP.

Utsatt flere ganger

Før henrettelsen beklaget Rolando Ruiz til den drepte kvinnens søstre, som var til stede, melder AP.

– Ord kan ikke uttrykke hvor lei meg jeg er og alt det vonde jeg har forårsaket dere og deres familie. Må dette gi dere fred og tilgivelse, sa Ruiz, ifølge nyhetsbyrået.

Han takket også sin familie for deres kjærlighet og støtte.

29 minutter etter at han fikk dødssprøyten, ble han erklært død.

Henrettelsen ble forsinket i nærmere fem timer, siden Ruiz' advokater hadde sendt tre anker til Høyesterett for å prøve å stanse dødsstraffen. De tre ankene ble forkastet.

Ruiz' advokater mente at den dødsdømte fangen tidligere ikke hadde fått tilstrekkelig juridisk hjelp. De hevdet også at henrettelsen var i strid med Grunnloven, siden han har vært på en dødscelle siden 1995 og fått henrettelsen utsatt flere ganger.

Han fikk en henrettelsesdato både i 2007 og 2016, ifølge lokalavisen San Antonio Express News.

Advokaten Lee Kovarsky mener at årsaken til at tok så lang tid fra dommen til henrettelsen, var at Ruiz ikke fikk den advokathjelpen han trengte fra starten av.

Det avviste statsadvokaten Edward Marshall, og påpekte at domstolen tidligere har konkludert med at den lange perioden på dødscellen ikke var i strid med Grunnloven.

