Mindre sjanse for å bli hacket

Overgang til bedre protokoller har gjort internett til et tryggere sted melder nettleserselskapet Mozilla.

Ifølge undersøkelser fra nettleserselskapet Mozilla, som står bak nettleseren Firefox er over halvparten av internettrafikken nå kryptert. Det vil si, at sjansen for å bli hacket, avlyttet eller sensurert, nå er mindre, skriver nyhetsmagasinet Newsweek.

Tidligere denne måneden målte selskapet at mengden kryptert trafikk overgikk størrelsen på ukryptert trafikk.

Årsaken skal være skiftet fra protokollen HTTP til HTTPS. Med HTTPS-protokollen blir det vanskeligere for hackere og andre tvilsomme aktører å få tilgang til brukernes internetthistorikk.

Det er den frivillige digitale rettighetsorganisasjonen Electronic Fronter Foundation (EFF) som har ledet arbeidet for å få internettaktører til å ta i bruk HTTPS.

Store aktører som Facebook, Wikipedia og Google har alle tatt i bruk https, også VG bruker denne protokollen. Men ifølge teknologimagasinet Wired, er det vanskeligere for små nettsider å gå over til denne kodingen, fordi det koster mer.

