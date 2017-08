Tidligere Volkswagen-ingeniør dømt til fengsel

En tidligere ingeniør i Volkswagen får 40 måneders fengsel etter Volkswagen-skandalen.

Den tyske Volkswagen-ingeniøren James Robert Liang (63) er dømt til 40 måneders

Dieselskandalen 2015: * 18. september skriver den britiske avisen The Guardian at det amerikanske miljødirektoratet EPA mener at Volkswagen har installert programvare i sine dieselbiler som reduserer utslippene av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes. * 20. september innrømmer Volkswagens konsernsjef Martin Winterkorn at han var klar over utslippsjukset. * 22. september opplyste Volkswagen at 11 millioner biler solgt verden over, har programvaren som skal pynte på utslippene. * 11 millioner biler solgt over hele verden er berørt, og mer enn 147.000 av dem er solgt i Norge. (Kilde: Ritzau/NTB)

fengsel for å ha hatt en nøkkelrolle i utslippsskandalen som har rystet flere bilprodusenter.

Retten i Detroit mener Liang bidro til å installere programvare som skjulte de reelle utslippene fra kjøretøy. Liang må også betale en bot på 200.000 dollar, melder den tyske avisen Bild.

63-åringen fra Tyskland er ifølge avisen anklaget for å ha villedet USA til å installere en ulovlig programvare, som har manipulert utslippsnivået i dieselbiler. Dommeren i saken, Sean Cox, omtalte det som alvorlig kriminalitet.

Høsten 2015 ble det kjent at det amerikanske miljødirektoratet EPA mente at Volkswagen hadde installert en programvare i sine dieselbiler som reduserer utslippene av helseskadelige stoffer når kjøretøyene testes. Kort tid etterpå sa daværende konsernsjef, Martin Winterkorn, at han var gjort kjent med utslippsjukset. Det viste seg at elleve millioner biler verden over hadde programvaren som pynter på utslippstallene. Winterkorn trakk seg som konsernsjef bare dager etter avsløringen.