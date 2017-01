Dette mener Brende og Støre om Trumps beskrivelse av USA

Utenriksminister Børge Brende (H) deler ikke umiddelbart president Donald Trumps portrett av USA preget av drap, utflagging av arbeidsplasser og svekket militær styrke.

Under sin første tale som ny amerikansk president fredag, tegnet Donald Trump et bilde av USA som hadde tapt både økonomisk, militært og strategisk.

Talen har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.

«President Trump tegnet et så æreløst og forstyrrende historieløst bilde av Amerika i sin innsettelsestale fredag, at det allerede kaster mer tvil enn håp over hans presidentperiode», skriver New York Times i en lederartikkel.

Den tyske forbundskanslerens stedfortreder, Sigmar Gabriel, advarer i et intervju med ZDF om at verden går en urolig tid i møte.

– Det vi hørte i dag, var en tydelig nasjonalistisk tone. Jeg tror vi skal forberede oss på en urolig vei videre, sier Gabriel, og legger til at han mener Tyskland og EU må stå sammen for å forsvare sine interesser.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit beskriver Trumps politikk som mørk.

VG har stilt utenriksminister Børge Brende (H) og forrige utenriksminister, nå Ap-leder, Jonas Gahr Støre spørsmål om de deler president Donald Trumps syn på dagens Amerika.

1. I hvilken grad deler du Trumps virkelighetsbeskrivelse av USA: «Middelklassen taper til andre land som har tatt over å produsere det vi produserer, stjeler våre selskaper og ødelegger våre jobber. (..) Våre storbyer er preget av store antall drap.»

Brende:– Vi har de siste 30 årene opplevd en historisk vekst, en dobling av verdens verdiskaping, og samtidig en halvering av den globale fattigdommen. Samtidig er det et faktum av veksten i blant annet USA ikke har vært inkluderende nok og ikke skapt nok jobber. Selv om det hører med i bildet at under Obamas ledelse er arbeidsledigheten halvert fra ti prosent til under fem prosent og vekstkraften i amerikansk økonomi er sterkere enn i de aller fleste andre land. At Trump nå adresserer økte ulikheter, kriminalitet og industriarbeidsplasser er betimelig og så vil tiden vise om han får på plass de politiske løsninger som gir resultater på disse områdene.

Støre:– Den amerikanske middelklassen har opplevd økonomisk og sosial stillstand eller tilbakegang de siste 30-40 årene. Det skyldes blant annet en veldig skjev fordeling av velstand og verdier i USA. Jeg tror det er for enkelt å si at det er fordi utlandet ødelegger jobbene. Ja, en del produksjon er flyttet ut av USA, men det har mange årsaker, blant annet manglende investeringer i kunnskap og kompetanse i landet. Og så må vi ikke glemme at amerikansk økonomi har hatt store fordeler av en åpen verdenshandel. Proteksjonisme og handelskrig vil ikke tjene en økonomi som den amerikanske. Det er mange drap i amerikanske byer. Igjen må vi spørre om årsakene, og blant dem er store sosiale problemer, boligområder som forfaller og et stort antall tilgjengelige håndvåpen. Dette løses ikke med mer politi alene.

BRUSSEL: Utenriksminister Børge Brende på den internasjonale giverkonferansen for Afghanistan i Brussel i oktober. Foto: Johan Falnes , NTB scanpix

Utenriksminister Børge Brende gikk i august til det oppsiktsvekkende skritt og advarte amerikanerne mot å velge Donald Trump til president.

2. I hvilken grad deler du Trumps virkelighetsbeskrivelse av amerikansk forsvarspolitikk: «Washington har subsidiert andre lands forsvars, samtidig som vi har latt vårt eget forfalle.»

Brende: – USA står fortsatt for omtrent 50 prosent av den globale forsvarsevne. At Trump vil styrke og oppgradere det amerikanske forsvaret er noe som hele NATO vil ha glede av. Understrekninger av en bedre byrdefordeling i alliansen mellom USA og Europa er noe vi er enige i. Derfor trapper vi også opp forsvarssatsingen i Norge. Europa må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet. Det er også i vår interesse når vi ser de sikkerhetspolitiske realiteter vi er omgitt av: ISIL og voldelig ekstremisme gjennom økende terror, et mer uforutsigbart Russland, som har økt sitt forsvarsbudsjett kraftig de senere årene og flere ustabile regimer i vår nærhet. NATO-solidaritet er ikke bare at vi stiller opp for hverandre i krevende situasjoner, men også at vi viser vilje til å ha et sterk suverenitetsvern gjennom et slagkraftig forsvar i fredstid.

Støre: – Det er bred enighet om at europeiske allierte skal bidra mer til NATOs samlede forsvar. USA er fortsatt verdens klart ledende militærmakt, så forfall er kanskje å ta litt hardt i.

Etter presidentvalget møtte Brende Trumps svigersønn Jared Kushner, som senere ble utnevt til spesialrådgiver til president Trump.

ÅRSOPPSUMMERING: Jonas Gahr Støre fra da han ga sin oppsummering av 2016 i desember. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

3. Etterlater Trumps tale tvil eller håp for hans presidentskap?

Brende: – Innholdet i talen var gjenkjennelig. Den har ikke flyttet våre holdninger i noen retning, vi skal fortsatt ha en åpen og nær dialog med USA og den nye administrasjonen. Norge skal bruke tydelig tale når det gjelder våre egne interesser og verdier, bla viktigheten av multilateralt samarbeid og handel som hovedårsaken til den historiske velferdsutvikling vi har opplevde etter andre verdenskrig. Det er avgjørende at amerikanerne ikke reiser nye handelsbarrierer. Trump sier at USA skal styrkes. Gjør USA det bra er det også bra for andre land, men USAs fremgang må ikke skje på andre lands bekostning. Hele etterkrigstiden har vist oss at en vinn-vinn verden, hva som er bra for et annet land er også bra for ditt land, er det paradigme som også har bidratt til historisk fattigdomsbekjempelse, vekst og utvikling.

Støre: –Talen var kjent i tone og innhold fra Trump-kampanjen. Han snakket tydelig til sine egne, på en dag da det vanlige har vært å vise at presidenten er der for alle. Det er forståelig at mange reagerer på det, og den uroen mange som ikke støtter Trump føler ble nok ikke mindre med denne talen. Men viktigst: fra nå av er det handlingene som teller, hvordan Trump vil levere på løftene sine. Trumps tema er «Amerika først». Det er egentlig ikke så oppsiktsvekkende. Alle valgte politikere er der for sine egne velgere. Jeg tenker også "Norge først" når vi lager politikk for det norske samfunnet eller skal forhandle løsninger med andre land. Men et godt resultat krever nesten alltid evnen til balanserte løsninger og kompromiss som også er gode eller til å leve med for den andre parten. Derfor er det viktig å rekke ut en hånd til de vi skal finne løsninger med.

