Dette er Trumps førstevalg som dommer

Neil Gorsuch (49) vil bli den yngste dommer i amerikansk høyesterett siden 1971, hvis hans nominasjon blir godkjent.

Hvem er mannen som ifølge Trump er så godt kvalifisert som det er mulig å bli?

Han gikk i klassen til president Barack Obama på Harvard, har en doktorgrad i filosofisk jus fra Oxford og har blant annet jobbet for to høyesterettsdommere tidligere.

Han er kjent for å være en dommer som tolker grunnloven bokstavelig: Gorsuch mener den skal leses ut fra perspektivet til dem som skrev den, istedenfor å være et levende dokument som skal tolkes ut fra samfunnsendringer og sin tid.

Han vil bli en av de mest konservative dommerne i høyesterett dersom han blir utnevnt. Han sies å ha mange av de samme synspunkter som sin avdøde kollega Antonin Scalia.

Friluftsmann

Gorsuch jobbet ti år i et høyprofilert advokatfirma i Washington før han ble hentet til Justisdepartementet. I 2006 utnevnte President George W. Bush ham til jobben har nå har ved ankedomstolen i Colorado, staten der han er født.

Sammen med kona Louise og de to tenåringsdøtrene Emma og Belinda, bor han nå i Boulder, Colorado, der han har hester, kylling og geiter. Han er kjent som en friluftsmann som elsker fluefiske og jakt, og arrangerer ofte skiturer for både venner og kolleger.

Protestant

En del av tenårene tilbragte han i Washington D.C. Familien flyttet da moren, Anne Gorsuch Buford, ble hentet dit av president Ronald Reagan. Hun var den første kvinnen som ble utnevnt leder for USAs Natur- og miljøvernbyrå.

Anne Gorsuch Burford ble tvunget til å trekke seg i 1983, etter at det ble erklært mistillit og innledet etterforskning mot henne for angivelig å drive politisk favorisering i saker om rydding og rensing av giftavfall. Saken ble etter hvert henlagt uten at det ble tatt ut tiltale.

Nominasjonen av Neil Gorsuch bidrar ikke til større mangfold i høyesterett:

I likhet med de fleste medarbeidere Trump har utpekt, er han hvit mann. President Obamas to utnevnelser var begge kvinner, hvorav en av dem ble den første Latin-amerikanske dommer som ble utnevnt. Men han vil bli en av de få dommerne i høyesterett som ikke kommer fra nord-øst kysten av USA. I en rett der tre dommere er jødiske og fem katolikker, blir han den eneste protestanten.

Ukjent ståsted

Den nominerte høyesterettsdommeren er kjent som en briljant forfatter av juridiske betraktninger. Fordi han aldri har hatt politiske verv før, er hans politiske ståsted i en del nøkkelsaker ikke kjent. Han har flere ganger dømt i favør av religiøs frihet, og vært svært kritisk til liberale som bruker rettsapparatet i stedet for loven for å fremme sosiale agendaer som homofile ekteskap og retten til assistert selvmord.

Under presentasjonen i Det Hvite hus, sa Gorsuch at han var svært klar over sin egen ufullkommenhet, og lovet å være mer tro mot lovens bokstav enn sine politiske overbevisninger, hvis han ble utnevnt.

– En dommer som alltid oppnår det utfallet han ønsker, er antagelig en veldig dårlig dommer, sa Neil Gorsuch under pressekonferansen i Det Hvite Hus.