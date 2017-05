Dette ble fotografens aller siste bilde

Granatkasteren eksploderte og den amerikanske militærfotografen trykte på kamerautløseren. Fire år etter hennes død publiseres nå Hilda Claytons aller siste bilde.

Eksplosjonen skjedde uten forvarsel.

Den 22 år gamle fotografen, som jobbet for det amerikanske forsvaret, dokumenterte en vanlig trening med afghanske soldater den 2. juli 2013 i Laghman-provinsen i Afghanistan.

Hun drev opplæring av en annen afghansk fotograf, da de skulle fotografere testingen av en granatkaster.

FOTOGRAF: Hilda Clayton ble 22 år. Foto: U.S. Army

Testingen gikk ikke som planlagt. Våpenet eksploderte, og Clayton, den afghanske fotografen og tre andre afghanske soldater ble drept umiddelbart. 11 andre ble skadet i hendelsen.

Bildene som ble tatt, er nå publisert i Military Review, et magasin utgitt av det amerikanske forsvaret. Claytons familie har godkjent publiseringen.

Magasinet skriver på sine nettsider at hendelsen skjedde på et kritisk tidspunkt i Afghanistan-krigen, da afghanske soldater skulle ta over mer av ansvar for konflikten med Taliban i landet. Claytons jobb var å filme og fotografere disse prosessene.

I tillegg til å la uavhengige journalister fra internasjonale medier følge krigføringen, har det amerikanske forsvaret også egne fotografer som skal dokumentere de militære aksjonene USA er med på.

I et intervju med Time sier Bill Darley, redaktør for Military Review, at de fikk vite om bildet av en som hadde vært i Claytons militære enhet. Han mener publiseringen av bilde tydeliggjør innsatsen kvinner også gjør i forsvaret.

ANNEN VINKEL: Dette bildet ble tatt av den afghanske fotografen som Clayton skulle lære opp. Afghaneren omkom også. Foto: U.S. Army

Hva får en fotograf til å fortsette å ta bilder når de er i livsfare?

Time skriver om Paul Scheutzer som dokumenterte Seksdagerskrigen i 1967 (Mellom Israel og deres naboland Egypt, Jordan og Syria) for LIFE magazine. Fotografen var med soldater på vei over Negev-ørkenen mot Gaza, da han plutselig ble skutt i hodet. Ved kroppen hans ble fotokameraet funnet, og filmen ble fremkalt. Se bildene her.

Hør VG-fotograf Harald Henden fortelle om da han var med amerikanske soldater inn i Bagdad under Irak-krigen i 2003: