Planlegger «nye Breitbart» i Europa

En av Sveriges mest profilerte nasjonalister, Daniel Friberg, vil forene høyrekreftene i USA og Europa gjennom medieplattformen AltRight.com

VG-SERIE: Det nye Raseriet ble publisert som en spesialutgave av VG Helg, og går nå som serie på VG Nett.

– Målet er å skape det nye Breitbart News, bare med mer ideologisk substans, sier Friberg til VG.

Breitbart er en politisk, konservativ nettavis – kjent som favorittnettstedet til Donald Trump.

– Vi skal skape en profesjonell nyhetsside som mer effektivt kan konkurrere med liberal mainstream-media og påvirke opinionen, fortsetter Friberg:

– Det handler ikke om å endre samfunnet, men å tilbakestille det til en normaltilstand, slik det var før masseinnvandringen, seksualliberalismen og andre dypt, skadelige ideer.

VG-spesial om ytre høyre i Europa: Slik er deres propaganda-industri

Ifølge Jonathan Leman i den svenske stiftelsen Expo, som blant annet gransker høyreekstremister, er nettavisen et forsøk på å fylle AltRight-begrepet med deres eget innhold:

– Det betyr raseideer, nyfascisme og antisemittisme, sier Leman.

Profilert nasjonalist

Daniel Friberg står allerede bak den nasjonalistiske bloggportalen Motpol og har skrevet boken «Högern kommer tilbaka». I tillegg er han arrangør av konferansen Identitär Ide, som VG har skrevet om i serien Det hvite raseriet.

Les også: Det nye, velkledde høyre

Representanter for blant annet Den nordiske motstandsbevegelsen har møtt opp på Fribergs konferanser. Den høyreekstreme organisasjonen er omtalt som Nordens farligste.



NASJONALSOSIALISTER: Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerer gjennom sentrum av Stockholm på vei mot slottet og gamlebyen før jul i fjor. Foto: ESPEN RASMUSSEN.

LES OGSÅ: Nordens farligste

Med seg på mediesatsningen har Friberg fått flere svenske høyreekstremister, i tillegg til Richard Spencer – leder for den amerikanske tenkesmien National Policy Institute.

Spencer fikk oppmerksomhet over hele verden da han på et møte etter den amerikanske valgkampen ropte fra talerstolen: «Hail Trump, hail our people, hail victory!» Fra salen gjorde flere av de fremmøte nazihilsen.

Spencer har også gått i bresjen for en «fredfull etnisk rensing, for å forhindre dekonstruksjonen av europeisk kultur».

Det var han som oppfant begrepet Alt Right, som til nå hr fungert som en fellesbetegnelse for en rekke ulike høyrepopulistiske ideologier og posisjoner.

LES OGSÅ: Breitbart snuser på Europa etter Trump-seier

Flere svensker med

– Vi ønsker å skape en kraftfull symbiose mellom den intellektuelle sprengkraften i det nye høyre i Europa, og energien og ungdommeligheten hos det amerikanske alternativhøyre, sier Friberg.

Jason Jorjani fra det svenske nasjonalistiske bokforlaget Arktos og Henrik Palmgren fra medieplattformen Red Ice, er blant samarbeidspartnerne. Ifølge Friberg er målet deres å smelte sammen europeisk og amerikanske høyrepopulisme.

– Det blåser en høyrevind over hele verden. Nå har vi fått et momentum som vi ikke skal kaste bort, sier Friberg.