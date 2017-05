Nordmann først i nazidemonstrasjon i Sverige

Flere hundre politifolk passer på, og det er motdemonstrasjoner hele veien når den Nordiske motstandsbevegelsen demonstrerer i Falun i Sverige. Helt foran gikk norske Håkon Forwald.

Det er grupperingen NMR, Den nordiske motstandsbevegelsen som arrangerer demonstrasjonen i den svenske byen.

Helt foran i demonstrasjonen gikk nordmannen Håkon Forwald, viser TV-bildene til NRK.

Han ble det første norske medlemmet i Nordiske motstandsbevegelsen, og er tidligere assisterende butikksjef ved en bokhandel i Asker. VG skrev om Forwald i serien «Det hvite raseriet».

Ifølge Expressen har politiet i den svenske byen hentet inn forsterkninger, og er til stede med flere hundre politifolk.

EKSIL I SVERIGE: Håkon Forwald (t.h) sammen med Pär Öberg som jobber tett sammen i Den nordiske motstandsbevegelsen. Foto: Espen Rasmussen , VG

Marsjen var planlagt å gå over to kilometer, og ifølge den svenske avisen ble nazistene møtt med beskjed om at de ikke er velkomne i Falun langs hele ruten. De rundt 150 fremste i toget hadde på seg hvite skjorter og slips, mens «baktruppen» var kledd i svart.

Forwald gikk også i fjor foran i demonstrasjonen, som da fant sted i den svenske byen Borlänge. Demonstrasjonen i dag var imidlertid langt større skal vi tro Daniel Poohl i tidsskriftet Expo som har snakket med Expressen. De anslår at 570 mennesker deltok.

– Det viser at den nordiske motstandsbevegelsen har klart å mobilisere flere enn i fjor. Det passer med hva man har sett at bevegelsen vokser og at de har fått en posisjon som den riksdekkende radikale høyreekstreme gruppen.

Oppmerksomheten under fjorårets marsj fikk derimot Tess Asplund, som stilte seg opp midt i gaten med knyttet neve mens nynazistene passerte.

Det svenske tidsskriftet Expo skriver at Den nordiske motstandsbevegelsen ser på seg selv som «nazismens elitestyrke». En undersøkelse blant 159 av de mest aktive, svenske medlemmene viser at en fjerdedel av dem ble dømt for vold eller brudd på våpenloven – bare i 2015, ifølge Expo.