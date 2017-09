Desperate samtaler med familien i Myanmar: – De brenner våre hus, og de brenner mennesker

Bildene fra nedbrente landsbyer viser knuste hodeskaller, og avkappede lemmer. Her er historien om én rohingya-families flukt fra en landsby vest i Myanmar.

«Huset vårt er brent til grunnen».

«Vi gjemmer oss i skogen, med alle barna»

Den siste uken har korte, desperate, meldinger fra familiemedlemmer strømmet til 25-åringen Arman, via Facebook og meldingstjenesten Whapsapp. I tillegg har familien ringt ham kontinuerlig.

Arman er fra den lille landsbyen Myin Hlut i delstaten Rakhine, vest i Myanmar. Han er rohingya, medlem av en muslimsk minoritet i et land med en buddhistisk majoritet.

På grunn av at han fryktet myndighetenes forfølgelse, bestemte han seg for å flykte landet for noen år tilbake. Familien hans ble igjen, inntil nå.

– Jeg er tom for ord, sier Arman til VG over telefon fra landet han nå befinner seg i.

BILDER FRA FLUKTEN: Arman sendte VG disse bildene, som skal være tatt av familiemedlemmer de siste dagene. VG har også sett videoer som støtter bildene. Bildet til venstre viser deres nedbrente hus i landsbyen Myin Hlut. Foto: Privat

Militæret angriper landsbyer

De siste kampene i den lutfattige regionen Rakhine startet da væpnede rohingyaer gikk til angrep på sikkerhetsstyrker ved landsbyen Rathedaung 25. august.

Opprørerne sier de forsøkte å beskytte minoriteten fra forfølgelse. Myanmars militære styrker har vært nådeløse i sitt svar. Mens militæret selv har kalt aksjonene mot landbyene «ryddeoperasjoner», kaller andre det etnisk rensing:

Human Rights Watch har dokumentert over 700 bygninger i landsbyer i regionen som er brent til grunne. Bilder og video viser ødelagte menneskekropper liggende inne i nedbrente hus. Flere av bildene viser avkappede lemmer eller knuste ansikt. Flere av de døde på bildene er barn. Bare siden 25. august har 123.000 mennesker flyktet over grensen til Bangladesh, ifølge FNs høykommisær for flyktninger.

Gjemte seg i skogen

– De angrep landsbyen vår den 27. august, sier Arman.

Da familien hans ringte ham, klarte de ifølge ham nesten ikke å snakke klart. De sa at huset deres og store deler av landsbyen var brent. De hadde rømt ut i skogen, og forsøkte å gjemme seg der.

Kort tid etterpå bestemte de seg for å gå, i noen tilfeller løpe, mot grensen til Bangladesh. Det er flere dagers marsj.

– De har nå kommet til grenseområdet, og venter på tillatelse til å krysse, sier Arman.

ANGREPET: Nye satellittbilder, som er publisert av Human Rights Watch, viser ødeleggelsen i landsbyen Chein Khar Li. Foto: DigitalGlobe2017/ Human Rights Watch

Journalisten Adil Sakhawat fra Bangladesh har tilbrakt de siste dagene på den andre siden av grensen, i Bangladesh, der flyktningene, i flere titalls tusen, har kommet over de siste dagene.

– Åtte av ti vi snakker med sier at slektninger er drept de siste dagene. De sier at de fleste hus er brent ned. Det er særlig mange kvinner, barn og eldre som flykter, sier Sakhawat til VG over telefon.

– De siste stegene i et folkemord

Også rohingya-aktivisten Ro Nay San Lwin, som befinner seg i Europa, forteller lignende historier.

– Jeg har snakket med folk som venter ved grensen. Myanmars hær fortsetter å sette landsbyer i flammer, sier han til VG.

– Mange som er på flykt fra volden sulter. Hvis dette fortsetter et par dager til, uten at noen griper inn, vil flere tusen dø av sult. Dette er de siste stegene i et folkemord, sier han.

OVER GRENSEN: En eldre mann bæres over en risåker etter å ha krysset grensen over til Bangladesh. Foto: Bernat Armangue , AP

Malala ut på Suu Kyi

Myndighetene i Myanmar mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter.

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi er nå de facto leder i Myanmar. Suu Kyi har ikonstatus i hjemlandet Myanmar – og i store deler av verden. I 2012 besøkte hun Norge for å holde sitt nobelforedrag – 20 år etter at hun vant fredsprisen.

Nå blir hun fordømt for hennes håndtering av situasjonen. Selv nekter hun for at det foregår etnisk rensing.

Historiens yngste fredsprisvinner Malala Yousafzai, har gått ut med en klar beskjed til Suu Kyi:

«De siste årene har jeg gjentatte ganger fordømt den tragiske og skamfulle behandlingen (mot rohingyiane). Nå venter jeg på at min Nobelpris-kollega Aung San Suu Kyi skal gjøre det samme. Verden venter og Rohingya-muslimene venter.» skriver hun på Twitter.

25-åringen Arman som VG snakker med tror hverken hans familie eller ham selv noen gang kommer tilbake til landbyen der han har vokst opp.

– De brenner våre hus, og de brenner mennesker. Jeg vet ikke om det er noe å komme tilbake til. Alt er borte, sier han.