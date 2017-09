Der det er ikke er rom for mennesket

Kommentar MINSK (VG) Hviterusslands diktator har skapt en millionby uten liv.

Det rører seg noe der nede på fortauet. Pilende, målrettet, og så, borte igjen. Kan det ha vært … et annet menneske? Midt her mellom koloss-anleggene? Nesten utenkelig.

Det er 48 timer siden jeg landet i Hviterusslands hovedstad og noe lettet passerte gjennom passkontrollen uten videre problemer. Makthaveren i det som blir kalt «Europas siste diktatur», president Aleksandr Lukasjenko, har i år åpnet opp for innreise til Hviterussland uten visum i opp mot fem dager, noe som tolkes som et skritt på vei mot demokrati.

Folkestyre klinger jo fint. Men den autoritære presidenten har ett stort problem: Det er så innmari åpenbart at landet han styrer ikke er for folket.

«Hvem tror du at du er?»

I Hviterusslands hovedstad er det byggene som rår: Gigantiske, feite saker som breier seg og sluker alt av luft: Kontruksjoner, gamle i betong, så vel som nye i glass, som sier «hvem tror du at du er?» til enhver som måtte gå i den fellen å tro at de skal gjøre noe annet i denne byen, enn bare å overleve.

Før jeg besøkte New York for første gang, ble jeg fortalt at man fort kunne kjenne seg liten mellom alle de høye byggene. I slike skyskraperbyer handler det jo likevel om folk: Oppi høyden der skal mennesker jobbe, bo, drikke vin på takterrassene eller kikke ned på byen sin. Det er dem, innbyggerne, høyhusene er til for.

OPPGITT: Natalija må låne penger for å klare seg til livets opphold, selv om hun jobber fulltid i butikk. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I Minsk, derimot, er skapninger av kjøtt og blod simpelthen statister i fortellingen om diktatorens ressurser, vilje og midler til å lage noe som er større enn alle andres.



– Hva skal jeg med brede motorveier når jeg må bruke kreditt for å kjøpe kefir og brød til familien? sukker 45 år gamle Nataljia opprørt da VG er hjemme i leiligheten hennes.

På bunnen av statistikken

Hviterussland er dårligst i klassen på det meste. Når den uavhengige menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House rangerer graden av demokrati i et land på en skala mellom 1 og 7, hvor 7 er verst, scorer Hviterussland 6.61.

På organisasjonen Reportere uten grensers globale oversikt over pressefrihet, innehar Hviterussland plass nummer 153, så vidt bedre enn Nord-Korea. Lukasjenkos land er det eneste i Europa som fortsatt praktiserer inhuman henrettelse som straff.

Nå snakkes det om at den visumfri perioden skal utvides fra fem til ti dager. Det kunne sikkert generere litt ekstra penger til den skrale økonomien, noe deres autoritære leder trenger sårt.

Slik forholdene er i dette landet tror jeg hordene med vestlige besøkende vil la vente på seg. Det er lett å gjennomskue når et land er styrt ut fra frykt, heller enn innbyggernes beste.