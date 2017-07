Denne uken kan Trump få kjeft av Merkel

PARIS (VG) Donald Trump ser ut til å ha brukt opp tålmodigheten til lederne av de største økonomiene i verden. Denne uken forventes presidenten å møte harde ord under G20 i Hamburg.

En uke før toppmøtet starter i Hamburg, har Tysklands forbundskansler Angela Merkel allerede varslet om at samtalene mellom lederne av verdens 20 største økonomier vil bli «veldig vanskelig», og problemet hennes kan i stor grad oppsummeres i én av deltagerne: USAs president Donald Trump, og særlig Trumps klimaskepsis.

– Vi er overbevist om at klimaendringer er en av de største utfordringene som menneskeheten står overfor. (…) Vi kan ikke vente til vitenskapen har klart å overbevise enhver skeptiker, sa Merkel i en tale foran det tyske parlamentet forrige uke.

Sist gang de mektige møttes, G7-møtet på Sicilia i mai, endte det med at Trump trakk USA fra Parisavtalen. Dette får store globale konsekvenser, siden de økonomiske supermaktene i verden med det ikke snakker med én stemme mot klimaendringer.

Igjen står klima høyt oppe på agendaen når G20-landene møtes i Hamburg førstkommende fredag.

Krise-middag med statsledere

Trumps treff med europeiske toppledere under hans første utenlandstur som president for en drøy måned siden, la ikke et grunnlag for godt samarbeid videre.

FAKTA: G20 *G20 består av verdens 19 største nasjonale økonomier og EU * Avholdes i år den nordtyske byen Hamburg, 7.-9.juli. * Til sammen representerer deltakerne 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt. * Slutterklæringene etter møtet peker ut retningslinjer for hva de mektige landene bør og kan gjøre. *Norge er i år invitert som gjesteland. ( Kilde: NTB)

Under NATO-møtet refset Trump de andre medlemslandene fra talerstolen, og krevde at de må betale mer penger inn til fellesskapet.

De harde ordene under den offentlige talen var derimot ingenting mot den påfølgende middagen bak lukkede dører.

En kilde beskriver overfor Foreign Policy middagen som «a total shitshow», der Trump fortsatte å skjelle ut de andre medlemslandene i en improvisert tale.

Åpent kritisk

Angela Merkel er som Tysklands øverste leder vertskap for det kommende topptreffet i Hamburg. Samme dag som forbundskansleren møtte europeiske ledere til et forberedende møtet forrige uke, snakket Merkel åpent til parlamentet om de «åpenbare» uenighetene Europa nå har med USAs nye leder.

UENIGE: Tysklands forbundskansler Angela Merkel og USAs president Donald Trump fikk en dårlig start på samarbeidet da Trump trakk USA ut av Parisavtalen under G7 på Sicilia i mai. FOTO: Reuters

– Den som tror at verdens problemer kan bli løst gjennom isolasjon og proteksjonisme gjør en enorm feil, sa Merkel til parlamentet, ifølge New York Times.

Etter at Trump i kjølvannet av G7 ikke ville være med på å forplikte USA til kutt i klimagassutslipp, reagerte Angela Merkel også med å åpent dele sin frustrasjon. « Vi kan ikke lenger regne med USA», sa Merkel til pressen ved toppmøtets slutt, og la til at Europa nå må ta skjebnen i egne hender.

Erna håper på Trump-treff

Fordi Norge i år er invitert med som gjesteland, skal statsminister Erna Solberg få sitte ved bordet sammen med de 20 store i Hamburg. I kulissene har det lenge vært jobbet for at Norge skal få benyttet denne anledningen til et bilateralt møte med USAs president, men Solbergs menn og kvinner har ennå ikke fått endelig svar om hvorvidt det lar seg gjøre.

GOD TONE: Statsminister Erna Solberg er invitert som gjest til G20-møtet, av vertslandet Tyskland og forbundskansler Angela Merkel. FOTO: ANDREA GJESTVANG/VG

– Det er ikke avklart ennå. Vi får se. Det er en stor og lang venteliste på disse bilaterale møtene, så det får vi ta som det kommer. Enten har de tid, eller så har de ikke tid, sier Solberg til NTB.

Det hvite hus har allerede bekreftet at Trump skal ha bilaterale møter med statsoverhodene fra blant annet Tyskland, Storbritannia, Japan, Sør-Korea, Mexico, Indonesia, Singapore, og ikke minst, Russlands Vladimir Putin. Det blir det første møtet mellom Trump og Putin.

