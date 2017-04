«Den sveitsiske maskinen» Ueli Steck omkom nær Mount Everest

Førtiåringen omtales som en av de mest kjente fjellklatrerne i sin generasjon.

Hvordan klatreren døde er foreløpig ikke kjent, men ulykken skal ha skjedd ved Camp 1 på Mount Nuptse søndag, melder AP. Kroppen hans skal ha blitt fraktet til byen Lukla, hvor Mount Everest-områdets eneste flyplass ligger.

Steck planla å klatre det 8850 meter høye Mount Everest og nærliggende Mount Lhotse neste måned.

Kan ha sklidd



En gruppe på seks redningsarbeidere fant liket av den kjente klatreren søndag morgen. Stecks kropp skal ha vært funnet spredt ut over. Andre fjellklatrere sier til The Himalayan Times at de observerte Steck på vei opp det 7861 meter høye Mount Nuptse alene søndag.

«Kjapp dag fra base camp opp til 7000 meter og tilbake. Jeg elsker det, og dette er et så flott sted. Jeg tror fortsatt på aktiv avklimatisering. Dette er mye mer effektivt enn å tilbringe netter oppe i høyden» skrev klatreren på Facebook 26. april.

Stecks død markerer sesongens første på Mount Everest.

Merittert klatrer

Steck har vunnet to Piolet dÒr priser i henholdvis 2009 og 2014. Prisen deles ut for å hedre fjellklatrere. Pris nummer to vant Steck etter å ha vært den første til å bestige det 8091 meter høye Mount Annapurna i Himalaya alene.

Klatreren fullførte i 2015 sitt prosjekt med å nå toppen av alle fjell i Alpene på over 4000 meter. Det ble 82 topper på 61 dager.

Stecks sherpa, Tenzing, skal ha fått frostbitt for noen dager siden, og dette kan være grunnen til at Steck var alene da han døde.

«Forhåpentligvis blir Tenzings frostbitt bedre snart, slik at vi kan være sammen på fjellet igjen» skrev Steck på Facebook 24. april.