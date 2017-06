Ordfører: Rundt 50 drept i Den sentralafrikanske republikk

Dagen etter fredsavtalen ble signert, skal rundt 50 personer være drept i kamper i byen Bria.

– Jeg kan opplyse at det er rundt 50 døde. 42 lik er brakt til sykehus, og det er døde i området som ennå ikke er hentet, sier ordfører Maurice Belikoussou i byen Bria.

Det har vært kraftige kamper dagen etter at regjeringen skrev under en fredsavtale med 13 av 14 væpnede grupper.

Avtalen tar til orde for umiddelbar våpenhvile. Avtalen ble signert i Roma mandag, men allerede tirsdag brøt det ut kamper i Bria, opplyser Leger Uten Grenser.

– Våre feltarbeidere i Bria meldte om intens skyting klokken seks i morges. Klokken halv ti hadde vi allerede tatt imot 35 sårede på sykehuset, de fleste med skuddskader, sier legen Jostein Eiane Heggebø, som nettopp kom tilbake fra oppdrag i landet.

En av Leger Uten Grensers ambulanser fraktet sårede til sykehuset, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Fredsavtalen ble forhandlet fram av den katolske organisasjonen Sant'Egidio. Avtalen, som skal overvåkes av verdenssamfunnet, omtales som et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred i det lille landet.

I 2013 brøt det ut en borgerkrig som har drevet nesten en million mennesker på flukt i Den sentralafrikanske republikk. Så sent som i mai blusset volden opp igjen. Over hundre mennesker ble drept i et angrep som en kristen militsgruppe fikk skylden for.

Striden har i første rekke stått mellom kristne anti-balaka-militser og overveiende muslimske Seleka-opprørere, men som i mange andre kriger er det først og fremst sivilbefolkningen det har gått ut over.