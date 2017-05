«Den lille havfrue» vandalisert

Natt til tirsdag ble «Den lille havfrue» i København malt rød.

Skuelystne turister satte nok morgenkaffen i halsen da de tirsdag morgen skulle overvære den verdensberømte bronsestatuen «Den lille havfrue» i København. Noen har nemlig malt store deler av kroppen på bronsestatuen rød.

Det er avisen Ekstra Bladet som har knipset bildet av havfruen med det nye utseende.

Politiet i København ble først ble gjort oppmerksom på hendelsen da avisen ringte.

– Jeg kan si så mye som at hun hvert fall ikke lenger er bronsefarget. Det var faktisk Ekstra Bladet som ringte inn og anmeldte det. Så kjørte vi ut, og «Den lille havfrue» er ganske riktig malt rød, sier vaktsjef Thomas Tarpgaard til Ekstra Bladet.

«God morgen der ute. Den lille havfrue har vært utsatt for hærverk (rød maling). Vi er på saken. Ha en fortsatt god dag.», skrevKøbenhavn-politiet på Twitter senere.

OPPFORDRING: Aktivister verden over vil ha slutt på slaktingen av grindhvaler på Færøyene. Foto: EKSTRA BLADET

«Denmark defend the whales of the Faroe Islands», er det skrevet med store bokstaver foran bronsestatuen. Meldingen er trolig en henvisning til den svært kontroversielle, årlige tradisjonen på Færøyene som innebærer at hundrevis av grindehvaler blir slaktet.

Ingen har foreløpig påtatt seg skylden for hærverket.

Det er ikke første gang bronsestatuen har blitt utsatt for hærverk. I 1964 kuttet noen hodet av den, og i 1984 ble armen kuttet av, ifølge Ekstra Bladet. Hodet ble også kuttet av i 1998.

I 2003 ble havfruen veltet fra stenen hun står på. Ifølge avisen er dette imidlertid første gang statuen har blitt malt.