Slik vil Demokratene ta oppmerksomheten fra Trump

I hvite klær og med egen gjesteliste vil demokratene forsøke å ta noe av oppmerksomheten når Donald Trump holder sin første tale i Kongressen natt til onsdag.

Flyktninger, familiene til ofre etter masseskyting, og folk som er avhengige av den mye omtalte helsereformen «Obamacare», er blant gjestene som demokratene har invitert, skriver NBC News.

– Jeg vil at presidenten skal se mangfoldet i landet når han holder sin tale, sier Jim Langevin, demokrat og medlem av Representantenes hus:

– Det første han gjorde som president i landet var å stenge grensen for flyktninger, spesielt dem fra hovedsakelig syv muslimske land. Mangfoldet gjør nasjonen vår sterkere og jeg synes det bør feires, legger han til.

Ifølge CNN har flere demokrater invitert innvandrere til Trumps tale.

De skriver også at senator Jeff Merkley vil ta med seg en kvinne som har fått livreddende medisinsk hjelp til seg og sønnen på grunn av Obamacare, og at senator Tammy Baldwin vil ta med seg en stålarbeider fra sin delstat.

Mistet sønnen

Representant Val Demings fra Florida vil ifølge NBC News ta med seg Christine Leinonen, som mistet sønnen sin i masseskytingen på Pulse nattklubb i Orlando.

Mike Thompson, en demokrat fra California, håper å få oppmerksomhet rundt våpenlovgivningen.

– Vi prøver å være proaktive her og la folk vite hva Trump-administrasjonen og republikanerne gjør, sier han til Politico.

– Jeg er en som pleier å si at glasset er halvfullt, men dette har jeg aldri opplevd før.

Demokratene er imidlertid ikke alene om å ha med seg gjester: Blant gjestene til Donald Trump er to politibetjenter som ble skutt av ulovlige innvandrere i 2014, og faren til en ung mann som ble drept i 2008.

Vil gå i hvitt

Kvinnelige demokrater mobiliserer også for at damene i Representantenes hus skal gå i hvite klær som et symbol på kampen for kvinners rettigheter når presidenten står på talerstolen.

Kvinnene som står bak initiativet er alle medlemmer av Representantenes hus og har et klart budskap til Trump:

– Vi kler oss i hvitt for å stå sammen mot ethvert forsøk som Trump-administrasjonen gjør for å reversere kvinners fremgang og det kvinner har klart å oppnå i løpet at det siste århundre, sier demokraten Lois Frankel som representerer Florida, til NBC News.

Inspirasjonen har de fått fra demokraten Hillary Clinton som ble kjent for sine hvite antrekk under valgkampen i fjor.

Den tidligere presidentkandidaten gikk med hvitt under innsettelsen av Trump som president, og også flere ganger når hun drev valgkampanje.

Medlemmer av House's Democratic Womens Working Group i Representantenes hus forteller også at antrekket vil være et symbol på den pågående kampen for like rettigheter for kvinner i USA.

Samtidig understrekes det at initiativet som kvinnene har satt i gang kommer som en reaksjon på Trumps tidligere grove fornærmelser mot kvinner.

GLAD: Hillary Clinton var glad da hun ble valgt som den første kvinnelige presidentkandidaten I USA i juni i fjor. Foto: Thomas Nilsson , VG