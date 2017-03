Demokrater kledde seg i hvitt i Trump-protest

En rekke kvinner hadde kledd seg i hvitt da Donald Trump holdt sin første tale i Kongressen. Det var ingen tilfeldighet.

Bakgrunnen var et initiativ fra kvinnegruppen til demokratene i Representantenes hus.

De oppfordret damer til å gå i hvite klær som et symbol på den pågående kampen for kvinners rettigheter i USA, og anklaget presidenten for å ha angrepet flere av disse siden han kom til makten i slutten av januar.

– I sine første dager gjorde Trump og republikanerne i Kongressen det til en prioritet å angripe kvinners grunnleggende rettigheter til abort, sa demokraten Judy Chu før talen natt til onsdag norsk tid.

Hun hadde en klar beskjed til presidenten:

– Når Trump vender seg til oss i kveld, vil vi bære hvitt som en påminnelse om kraften og viktigheten av kvinners stemmerett, og om at våre stemmer ikke vil bli stilnet av hans mobbing.

Antrekket var også en reaksjon på presidentens tidligere grove fornærmelser mot kvinner.

I HVITT: Hillary Clinton på talerstolen da hun ble valgt som den første kvinnelige presidentkandidaten I USA i juni i fjor. Foto: Thomas Nilsson , VG

Inspirasjonen har de fått fra demokraten Hillary Clinton som ble kjent for sine hvite antrekk under valgkampen i fjor.

Den tidligere presidentkandidaten gikk med hvitt under innsettelsen av Trump som president, og også flere ganger når hun drev valgkampanje.

Det var imidlertid «en ny» Donald Trump som sto på talerstolen i Kongressen for første gang natt til onsdag norsk tid. Presidenten ba det amerikanske folket forene seg, og oppfordret også til samarbeid mellom Demokratene og Republikanerne.

På forhånd hadde flere demokrater invitert en rekke gjester i håp om å stjele noe av oppmerksomheten.

Familiene til ofre etter masseskyting, folk som er avhengige av den mye omtalte helsereformen «Obamacare», og innvandrere som har bidratt i samfunnet, var blant de inviterte.

En av dem var irakeren Hameed Darweesh, som har vært tolk for det amerikanske militæret, og som ble holdt igjen på John F. Kennedy-flyplassen i januar som følge av Trumps omstridte innreiseforbud.

– Jeg vil at presidenten skal se mangfoldet i landet når han holder sin tale, sa demokraten Jim Langevin før talen.

– Det første han gjorde som president i landet var å stenge grensen for flyktninger, spesielt dem fra hovedsakelig syv muslimske land. Mangfoldet gjør nasjonen vår sterkere og jeg synes det bør feires.

