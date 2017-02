Donald Trump er ikke den eneste med utfordringer i amerikansk politikk. På den andre siden av skalaen står et skakkjørt demokratisk parti.

– Det er et maktvakuum på toppen her, samtidig som det er en helt vanvittig energi i grasrota av organisasjonen. De har blitt en gjeng med hodeløse kyllinger på Red Bull.

Det sier USA-kommentator og rådgiver i tankesmien Agenda, Thor Steinhovden.

Demokratenes valgtap kom som et sjokk på en hel verden, og kanskje mest av alt på partiet selv. Flere har kritisert partiet for i det hele tatt å ha valgt Hillary Clinton som presidentkandidat, og for måten de har taklet valget i ettertid. Ved flere anledninger har demokratene valgt å hale ut prosessene som må til i Senatet for at Trumps ordre skal bli til realiteter.

– De taper uansett, spørsmålet er hvor mye de skal tape



Nå står utfordringene i kø for partiet. De hadde inntil nylig ingen klar lederkandidat, ei heller noen klar politikk å sikre flertall med. Først i helgen ble Tom Perez valgt til leder av partiet, ifølge The Economist.

USA-kjennere tror det blir en utfordrende tid for demokratene i årene fremover.

Blant annet kan valget i 2018 bli en hard nøtt å knekke. Da skal 33 senatorer på valg, 25 av dem er demokratiske. Demokratene er avhengige av å beholde alle, ettersom de allerede er i mindretall i Senatet. I tillegg er Trump en vanskelig president å forholde seg til for opposisjonen, og det kan bli tøft å gå med på mye av det han vil gjennomføre. Men de kan ikke være for vriene heller.

– Hvis demokratene blir et «nei, nei, nei»-parti så kan de fort tape enda flere seter i Senatet i 2018. Det kan også tvinge republikanerne til å endre reglene, slik at opposisjonen får mindre spillerom. Da må de være forsiktige med hvordan de tar opp kampen, sier Steinhovden.

Men om de kommer til å forsiktige nok, er en annen sak. Behovet for å ta hevn etter åtte år med en vanskelig republikansk opposisjon, og en ny vanskelig president, er så avgjort til stede, mener han.

– De gjør seg helt klart vanskelige. Men de har ikke noe annet valg heller, de føler seg presset fra egne velgere og grasrota. De kan ikke bare stå og se på det som skjer nå, sier Steinhovden, og viser til Trumps mange kontroversielle presidentordre de siste ukene.

– De tenker at vel at hvorfor skal de være de voksne i timen når Trump åpenbart ikke er det, og når republikanerne heller ikke har vært det de siste åtte årene. Det blir en knipe for dem; enten kan de være kjipe bare for å være kjipe og dermed gi kjernevelgerne det de vil ha, eller så kan de tenke mer langsiktig og velge sine kamper litt mer med omhu. De taper uansett, spørsmålet er bare hvor mye de skal tape, og om de skal tape på vegne av alle.

Steinhovden beskriver også Senatet som en institusjon hvor det tidligere har vært en mye mer «voksen» form for politikk som har blitt drevet enn hva man kan anta at det blir de neste årene.

– Hvis systemet i Senatet også bryter ned nå, er det siste skanse av voksenpolitikk i Washington. Resten har bare blitt show, sier han.

– Et parti i endring

Kommentator på nettstedet AmerikanskPolitikk.no, Vårin Alme, mener demokratenes mangel på en god og tydelig leder har vært det største problemet.

Lederstolen sto lenge tom etter at den tidligere lederen for Demokratenes nasjonalkomité, Debbie Wasserman Schultz, gikk av i sommer etter Wikileaks-lekkasjene som avslørte at partiet aktivt forsøkte å svekke Bernie Sanders' valgkamp i forkant av nominasjonene til presidentkandidaturet. I mellomtiden har Donna Brazile gått inn som midlertidig leder. Da Perez gikk inn som leder, hadde partiet sin laveste oppslutning noensinne, ifølge The Economist.

– Det har vært splid lenge, men hendelsene knyttet til Schultzs avgang økte og synliggjorde splittelsen mellom den moderate delen av partiet og den progressive venstresiden, sier Alme.

Hun tror også de er inne i en tid hvor demokratene kommer til å finne en ny vei, og at en lederrolle vil være avgjørende for partiets fremtid.

– De er et parti i endring, og venstresiden og den mer progressive delen av partiet får mer makt. Samtidig har republikanerne flertall. Kombinert med en manglende leder har dette kastet dem inn i en krise, sier hun.

Hun tror vi vil se et demokratisk parti som rykker mer til venstre i tiden fremover, spesielt med tanke på Bernie Sanders' viktige rolle i forkant av presidentvalget i fjor.

– Vi har sett signaler på det allerede. De må nå ut til grasrota som blir mer og mer aktiv etter Trumps seier.

– Gi rom til hodeløs kylling-tendens



Steinhovden er enig med Alme i at en manglende leder i så lang tid har gjort demokratenes situasjon enda vanskeligere.

– Demokratene har vist at de kan nominere den mest erfarne presidenten noensinne, og likevel tape. De må finne igjen den magien som Obama rørte ved i en annen kandidat, det trenger de sårt, sier han.

Samtidig mener han det kan være godt for demokratene å i en periode ha en form for anarkilignende organisasjon, og få rom for nye stemmer.

– I lengden er det kanskje greit for demokratene at partilederskapet fordufter. Da får man også rom for den hodeløse kylling-tendensen, og får lete seg litt frem til hva man egentlig mener. Kanskje det er litt sunt at det er litt kaos på venstresiden, men de må få en retning etter hvert, sier han.

